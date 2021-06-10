Google'dan Android İçin Yeni "Arama Motoru Kararı"

Google, şu an için bizi pek etkilemeyecek olsa da, Avrupalı Android kullanıcılarına arama sağlayıcısı seçme konusunda yeni imkanlar sunmaya başlıyor.

Google'dan Android için yeni karar

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