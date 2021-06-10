Google'dan Android İçin Yeni "Arama Motoru Kararı"

2018'de Google, Google Arama'yı tarayıcı uygulamalarına bağlamayı da içeren AB anti-tekel kurallarını ihlal ettiği için 4,34 milyar Euro'luk devasa bir para cezasına çarptırılmıştı. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde şirket, Avrupalı kullanıcılara, kullanıcıların tercih ettikleri arama sağlayıcısını seçebilecekleri bir "seçim ekranı" gibi daha fazla seçenek sunmak için işletim sisteminde birkaç değişiklik yaptı. Şimdi ise Google, Eylül ayında Avrupalı kullanıcılara sunulacak olan bu seçim ekranında yeni bir dizi değişikliği duyurdu.
Bundan sonra, tüm uygun arama sağlayıcıları için sunulan alternatifler arasında yer almak ücretsiz olacak. Google, daha önce, kendisi de dahil olmak üzere rastgele sıralanan maksimum dört sağlayıcı desteğiyle seçim ekranını kullanıma sunmuştu. Ayrıca, her üç ayda bir ekrana en yüksek üç teklif vereni eklediği tartışmalı bir müzayede sistemini hayata geçirmişti. DuckDuckGo gibi bazı arama sağlayıcıları, arama sağlayıcılarını kullanıcı gizliliğini ihlal ederek kârlarını en üst düzeye çıkarmaya teşvik ettiğini söyleyerek bu uygulama için şirketi eleştiriyordu.
Ancak, Google şimdi tüm uygun arama sağlayıcıları için süreci açıyor. Teknoloji devinden yapılan açılama şu şekilde: "İnsanlara ve işletmelere seçenek sunmaya ve hizmetlerimizin esası üzerinde rekabet etmeye her zaman inandık. İnsanların Google'ı faydalı olduğu için seçtiğini biliyoruz; alternatif olmadığı için değil. Bu nedenle, onları mevcut en yararlı ürünler haline getirmek için Google Arama ve Android'e yatırım yapmaya devam edeceğiz ve Avrupa Komisyonu ile bu alanlardaki açık diyaloğu takdir ediyoruz."
Ayrıca, seçim ekranında artık daha fazla seçenek görüntülenecek. Değişiklikler, Eylül 2021'e kadar Avrupa'daki Android kullanıcılarına sunulacak...
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