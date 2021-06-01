Google, Android Kullanıcılarından Bir Şeyler mi Saklıyor?

Google'a açılan bir davada, iddianameye göre internet devi, kullanıcı konum paylaşımını kapattıktan sonra bile kullanıcıların konum verilerini toplamaya devam ediyor ve güvenlik ayarlarında bu ayarı bilerek bulunması zor bir yere konuyor. Ayrıca, Google'ın telefon üreticilerine gizlilik ayarlarını bilerek gizlemeleri konusunda baskı yaptığı da iddia ediliyor.
Arizona Başsavcısı Mark Brnovich, geçtiğimiz Mayıs ayında Google'a karşı bir dava açarak, şirketin, kullanıcılar konum izleme özelliklerini devre dışı bırakmış olsalar bile, Android kullanıcılarının konumunu izinleri olmadan yasa dışı bir şekilde izlediğini iddia etti. Google'ın bazı özellikler için konum izlemeyi arka planda çalıştırmaya devam ettiği de öne sürülen iddialar arasında. Bu seçenek ancak kullanıcılar sistem düzeyinde izlemeyi devre dışı bıraktığında gerçekten işe yarıyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, davada dile getirilen iddialardan biri de, Google'ın bu ayarı bilerek zor erişilebilir hale getirdiği ve diğer üreticilere de bunu yapmaları konusunda baskı yaptığı yönünde...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın