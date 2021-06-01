Google, Android Kullanıcılarından Bir Şeyler mi Saklıyor?

ABD'de Google'a karşı açılan bir davada, firmanın yöneticileri ve mühendisleri, akıllı telefonlardaki ayarlarda kullanıcıların konum bilgilerini gizleme seçeneğini bilerek bulunması zor hale getirdiği iddia ediliyor.

Google bizde bir şeyler mi saklıyor?

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