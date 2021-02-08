Google, Android Telefonlara Kısıtlama Getirmeye Hazırlanıyor

Google, Android telefonların toplayabileceği kullanıcı verilerini sınırlandırmak istiyor. Yeni özellik, Apple'ın Uygulama İzleme Şeffaflığı politikasına paralel bir yol izliyor.

Android telefonlar daha az bilgi toplayacak

Google, Apple'ın kendi Uygulama İzleme Şeffaflığı çözümüne benzer bir izleme önleme özelliği üzerinde çalışıyor. Android cihazlarda veri toplama ve uygulamalar arası izlemeyi sınırlamak istiyor.

Bloomberg'in haberine göre Google, Android kullanıcıları için gizliliği iyileştirmenin yeni yollarını bulmanın ilk aşamalarında. Google'ın bu özellik için ilk önerileri Apple tarafından zorlananlar kadar katı olmasa da, bu yolda ilerlemeye başlamış olması, reklama dayalı bir finansman modeli dahilinde bile bir gizlilik düzeyine ulaşmanın tüketiciler için önemli olduğunun farkına vardığını gösteriyor.

Bir Google sözcüsü Bloomberg'e verdiği demeçte, "sağlıklı, reklam destekli bir uygulama ekosistemi sağlarken gizlilik konusunda çıtayı yükseltmek için her zaman geliştiricilerle çalışmanın yollarını arıyoruz" dedi.

Apple'ın çözümünde, geliştiriciler yakında reklam verenlerin uygulamalar ve web sitelerindeki etkinlikleri izlemesi için önceden kullanıcılardan izni istemesi gerekecek. Bu izin olmadan, hedefli reklam göstermek mümkün olmayacak. Facebook ve çevrimiçi reklam topluluğundaki diğer kuruluşlar, bu hareketin reklam gelirini düşebileceğini savunuyor ve şiddetle karşı çıkıyor.

Şu anda ayrıntılar zayıf olsa da, Google'ın alternatifinin, kişileri izlemek yerine, reklam verenlerin benzer ilgi alanlarına sahip insan gruplarını hedeflemesine izin vereceği düşünülüyor. Başlıca teknolojik oyuncuların çoğu için, kullanıcı gizliliğine ne kadar riayet edildiği sorusu, yanıtlanması zor bir soru. Google'ın da dahil olduğu birçok dijital şirket, çevrimiçi hizmetlerini sunmak için büyük ölçüde reklam gelirine güveniyor. Bu nedenle, gizliliği korumaya yönelik herhangi bir çaba, reklam verenleri kızdırıyor.

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