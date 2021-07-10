Google'a, Android Uygulama Mağazası Play Store Nedeniyle Dava Açıldı

Google'a açılan yeni dava, internet devinin Android uygulama mağazası Play Store ile tekel oluşturmak istediğini iddia ediyor. Üstelik iddianamede, Samsung Galaxy Store gibi alternatiflerin önünü kesmek için neler yaptığından da bahsediliyor.

Google'a Play Store Nedeniyle Dava Açıldı

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Google'a, Android Uygulama Mağazası Play Store Nedeniyle Dava Açıldı

 

 