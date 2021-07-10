Google'a, Android Uygulama Mağazası Play Store Nedeniyle Dava Açıldı

Samsung'un Google Play Store'a kendi alternatifi olan Galaxy Store, Galaxy akıllı telefonlara ve tabletlere önceden yüklenmiş olarak geliyor. Kullanıcılar Galaxy Store'dan uygulamalar, oyunlar, temalar ve daha fazlasını indirebiliyor. Google, Galaxy Store'u başlangıçta kendisi için bir tehdit olarak algılamasa da, zaman geçtikçe bu durumun değiştiğini görebiliyoruz. Örneğin Play Store'dan kaldırılan Fortnite'ın Galaxy Store'dan kolayca indirilebilmesi gibi durumlar anlaşmazlıklara yol açabiliyor.
Ve şimdi, ABD'nin 36 eyaletinin başsavcılarından oluşan bir koalisyon, Google'a karşı açılan bir antitröst davasında, internet arama devinin yasadışı bir şekilde Android'deki uygulama ve oyun dağıtımını kontrol etmeye çalıştığını söylüyor. Davada şirketin, popüler uygulama geliştiricilerine, uygulamalarını Galaxy Store ve Amazon Appstore gibi alternatif uygulama mağazalarında listelemelerini engellemek için para ödediğinden bahsediliyor.
Davada, Google'ın Samsung Galaxy Store'un Play Store'a uygun bir alternatif olmasını önlemek için çeşitli taktikler kullandığı iddiası da dikkat çekiyor. Ayrıca Google'ın, Galaxy Store'da boy gösteren geliştiricilerle ilişkisini kesmesi için Samsung'a doğrudan ödeme girişiminde bulunduğu da söyleniyor.
Yine hazırlanan iddianamede, Google'ın çeşitli Android OEM'leri ile Play Store dışındaki uygulama mağazalarını önceden yüklemelerini yasaklayan gelir paylaşımı anlaşmaları da imzalamak istediği iddia ediliyor.
Kısacası Google, her ne kadar alternatif uygulama mağazalarına izin veriyor gibi görünse de, bundan çok memnun olmadığı bir gerçek. Bu dava da, alternatiflerin önlenmesi için baş vurdukları yolları konu alıyor. Bakalım sonuç nasıl olacak...
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