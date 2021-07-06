Şimdiye dek 5,8 milyon Kez İndirilen 9 Android Uygulaması "Hırsız" Çıktı!

Google, kişisel gizliliği ihlal eden uygulamaları Play Store'dan kaldırmak için 7/24 çalışıyor. Son olarak da Dr. Web analistlerinin yaptığı bir incelemeden sonra Facebook giriş bilgilerini depoladığı tespit edilen dokuz uygulama daha kaldırıldı. Üstelik bunlar, oldukça popüler uygulamalar ve şimdiye kadar toplamda 5,8 milyon kişi tarafından yüklenmişler. Bunlara iki örnek, "Horoscope Daily" ve "Rubbish Cleaner."
Uygulamalar, gerçek Facebook oturum açma sayfasını yükleyerek kullanıcıları kandırıyor ve giriş bilgilerini uygulama üzerinden firmanın sunucularına gönderip depoluyor. Facebook genel bir hedef gibi görünse de, uygulamalar diğer sosyal medya servislerinin bilgilerini almak için de kullanılabilir gibi görünüyor.
Google yaptığı açıklamada bu uygulamaların tamamının Play Store'dan kaldırıldığını ve geliştiricilerinin hesaplarının iptal edildiğini söyledi. Elbette bu, geliştiricilerin yeni hesaplar açıp benzer uygulamaları tekrar markete sokmayacağı anlamına gelmiyor. Google bunu için takip sistemini daha sıkılaştıracağını belirtiyor.
Burada asıl önemli soru, bu uygulamaların kötü niyetlerinin fark edilmeden nasıl bu kadar yüksek download sayılarına ulaşmış oldukları. Google'ın otomatik inceleme sistemi kötü niyetli yazılımların büyük kısmını Play Store'un dışında tutuyor ancak bu uygulamalar (belki de başkaları da) bu engeli atlamanın bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Sonuç olarak kullanıcıların bir kere daha, her ne kadar kurumsal ve ciddi olarak görülseler de, giriş bilgilerini isteyen uygulamalara karşı dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak gerekiyor.
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