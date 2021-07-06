Şimdiye dek 5,8 milyon Kez İndirilen 9 Android Uygulaması "Hırsız" Çıktı!

Google, şimdiye den 5.8 milyon kez indirilen 9 Android uygulaması, Facebook şifrelerini çaldıkları gerekçesiyle Play Store'dan kaldırdı. Ancak çok geç kalınmış olabilir!