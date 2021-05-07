Google'dan Apple'a Dev Yapay Zeka Çalımı: Önemli İsmi Transfer Ettiler

Apple, önümüzdeki dönemde yapay zeka konusundaki araştırmalarına hız verecek gibi görünüyor. Yapay zeka konusunda önemli bir transfer yapan Apple, Google'a da önemli bir çalım attı.
Google'ın yapay zeka araştırma departmanında uzun yıllardır çalışmakta olan Samy Bengio'yu kendi yapay zeka araştırma birimine alan Apple, böylece John Giannandrea'dan sonra bu birim için Google'dan 2'inci transferini de gerçekleştirmiş oldu. John Giannandrea, Google'da yaklaşık 8 yıl geçirdikten sonra 2018 yılında Apple'a katılmıştı.
Peki, Samy Bengio'nun transferi neden bu kadar önemli? Bengio, Google'da tam 14 yıl aralıksız çalışmış ve yapay zeka konusunda şirkete önemli katkıda bulunmuştu. Geçtiğimiz ay itibariyle Google'dan ayrılan Bengio, kendisine sorulan soruları "heyecan verici fırsatları değerlendirmek istiyorum" diye yanıtlarken, anlaşılan Apple'da aradığı heyecanı bulabileceğini düşünüyor.
Samy Bengio, önümüzdeki dönemde Apple'da John Giannandrea ile birlikte çalışacak. John Giannandrea, şu an Apple'da makine öğrenimi ve yapay zeka stratejisinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı görevini sürdürüyor. 2018'den yana iPhone üzerinde çalışan Giannandrea'nın şimdi Bengio ile hangi konuda çalışacağı bilinmiyor. Samy Bengio'nun kurumdaki rolü hakkında ise şimdilik açıklama yapmayan Apple'ın önümüzdeki günlerde bu konuda bir toplantı yapması bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın