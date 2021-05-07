Google'dan Apple'a Dev Yapay Zeka Çalımı: Önemli İsmi Transfer Ettiler

Apple yapay zeka konusunda ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koydu; Google'dan yapay zeka alanının önemli bir ismini transfer etti.

  • Ercan Uğurlu
Apple'dan Google'a Yapay Zeka Transferi Çalımı!

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