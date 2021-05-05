Galaxy S21 FE Nasıl Olacak? İşte galaxy S21 FE Hakkında Tüm Bilinenler!

Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy S20 FE'yi piyasaya sürerek adeta kendi amiral gemisi katilini yarattı diyebiliriz. Fan Edition olarak piyasaya sürülen Galaxy S20 FE, sahip olduğu özelliklerle amiral gemisi yeteneklerini daha uygun fiyata getiriyor ve böylece ucuz maliyete iyi telefon sahibi olmak isteyenlerin aklını çeliyordu. Bu nedenden ötürü Galaxy S20 FE büyük rağbet gördü ve Güney Koreli şirket bu nedenle halef modelini de hazırlıyor.
Galaxy S21 FE için geri sayım başlamış durumda. Bu sene içinde piyasaya çıkması beklenen Galaxy S21 FE hakkında önemli ipuçları da gelmeye başladı. Samsung Mexico web sitesinde "yanlışlıkla" paylaşılan fotoğrafı bunlardan biri olurken, daha bunun gibi pek çok sızıntı mevcut. Peki, Galaxy S21 FE'den ne bekliyoruz?
Galaxy S21 FE Nasıl Görünecek?
Galaxy S20 FE gibi Galaxy S21 FE de Galaxy S21 serisini tasarım ve özellik yönünden takip edecek. Galaxy 21 tasarım dilini benimseyecek olan Galaxy S21 FE, geniş kamera bloğu ve büyükçe bir ekran ile beraber bakıldığında Galaxy S21'den farksız görünecek.
Gri, gümüş, pembe, mor ve beyaz renk seçenekleriyle piyasaya çıkacağı da sızdırılan Galaxy S21 FE'de ön kameranın 32 MP çözünürlükte olması beklenirken, telefonun ekranının da en az 90Hz tazeleme hızına sahip 6.4 inç / 6.5 inç boyutunda olacağı düşünülüyor. Bu ekran yine Super AMOLED Infinity-O panele sahip olacak.
Galaxy S21 FE Özellikleri Nasıl Olacak?
Teknik tarafta alıştığımız gibi bölgeye göre Exynos 2100 ve Snapdragon 888 işlemci seçenekleriyle piyasaya sunulacak olan Galaxy S21 FE, 128 GB ve 256 GB depolama seçeneklerini de içerecek. Telefonda 4500 mAh kapasitesinde batarya olması da beklenenler arasında.
Galaxy S21 FE Ne Zaman Tanıtılacak?
Gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S21 FE'yi 19 Ağustos'ta düzenleyeceği bir Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Ancak şimdilik resmi olarak açıklanmış bir tarih yok.
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