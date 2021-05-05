Galaxy S21 FE Nasıl Olacak? İşte galaxy S21 FE Hakkında Tüm Bilinenler!

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi katili Galaxy S21 FE'nin özellikleri neler olacak? Galaxy S21 FE ne zaman tanıtılacak ve piyasaya sürülecek? İşte Galaxy S21 FE hakkında tüm bildiklerimiz...