Google Arama Geçmişi Nasıl Silinir? Google Geçmişi Silme Rehberi 2021

Google, internette, telefonunuzda ve neredeyse her yerde yaptıklarınızı sunucularında kaydediyor. Firma bunu hem bizlere daha isabetli reklamlar sunabilmek, hem de daha akıllı bir hizmet sağlamak amacıyla yapıyor; dolayısıyla verilerinizin Google'ın elinde olması sandığınız kadar korkunç olmayabilir. Firmanın hangi verilerinizi sakladığını tek bir sayfadan rahatça görebilmeniz ve yönetebilmeniz, bu konuda içinizi rahatlatıyor.
Ancak her şeye rağmen Google'ın arama geçmişinizi saklaması sizi tedirgin ediyorsa, aşağıdaki adımları takip ederek bu işlevi devre dışı bırakabilirsiniz.
Google Arama Geçmişi Nasıl Silinir?
Google, hesap ayarlarınıza ve oturum açmış olmanıza bağlı olarak, telefonda, tabletinizde ve bilgisayarda yaptığınız aramaların kaydını tutabiliyor. Bu veriler normalde kimseye gösterilmese de, parolanızı bilen biri aramalarınızı ve hatta hangi sayfaları ziyaret ettiğinizi görebilir. Daha kötü bir senaryoyu ele alırsak, hesabınızın hack'lenmesi halinde tüm yaptıklarınız ortaya dökülebilir. Bu ise hem güvenlik, hem de gizlilik bakımından sorun yaşamanız demek.
Google Geçmişinizi Temizleyin!
Geçmiş aramaları, tarama geçmişinizi ve diğer türdeki etkinliklerinizi Google hesabınızdan silebilirsiniz. Bunun için Etkinliğim sayfasını ziyaret edin (oturum açmanız gerekebilir) ve Google arama geçmişini silmek için aşağıdaki yöntemlerden birini izleyin.
Öğeleri tek tek silme: Etkinliğim sayfasına gidin. İlk açılışta kaydedilen etkinliklerinizi gruplar halinde göreceksiniz. Dilerseniz sol menüden "Öğe Görünümü" seçeneğini seçebilir ve tüm etkinliği kalem kalem görebilirsiniz. Eğer bir grubu silecekseniz o grubun yanındaki çarpı işaretine basmanız yeterli. Tek bir etkinliği silmek içinse Öğe Görünümü'ne geçin, silmek istediğiniz öğeyi bulun. Bunun için arama veya filtreleri de kullanabilirsiniz. Silmek istediğiniz öğenin üzerine gelip "üç nokta" üzerine dokunun ve Sil'e tıklayın. Gerekirse seçiminizi onaylayın.
Belirli bir güne veya döneme ait etkinliği silme: Etkinliğim sayfasına gidin ve sol menüden "Etkinlik silme ölçütü"nü seçin. Açılan yeni pencerede günü veya tarih aralığını belirleyin ve son olarak Sil'i seçin.
Her şeyi silme: Etkinliğim sayfasını açın ve sağ üstteki üç nokta düğmesi üzerine tıklayın, ardından "Etkinlik silme ölçütü" üzerine tıklayın. Şimdi "Tarihe göre sil" altında Aşağı ok'a tıklayın ve Tüm zamanlar'ı seçin. Son olarak Sil'i seçin ve gerekirse seçiminizi onaylayın.
Google Arama Geçmişi Kapatma
Etkinliğinizi sildiğinize göre Google'ın bu kayıtları tutmasının önüne geçmek istiyor da olabilirsiniz. Bu durumda kayıt işlemini geçici veya kalıcı olarak durdurma seçenekleriniz var.
Geçmiş kaydetmeyi geçici olarak durdurma: Etkinliğinizin hesabına kaydedilmesini bir süreliğine durdurmak istiyorsanız, tarayıcınızda gizli gezinti penceresi açabilir ve bu sırada web'de dolaşabilirsiniz. Gizli penceredeyken Google'a oturum açmadığınız sürece etkinliğiniz kaydedilmeyecek.
Arama geçmişini kalıcı olarak kapatma: Etkinlik kontrolü sayfasına gidin (Sol menüden de ulaşabilirsiniz) ve kaydetmeyi durdurmak istediğiniz etkinliğin yanındaki anahtarı (bu durumda "Web ve Uygulama Etkinliği" öğesi) kapalı konuma getirin. Yaptığınız değişikliği onaylamak için açılan kutucukta "Duraklat" üzerine tıklayın.
Google, sildiğiniz etkinliklerin hesabınızdan kalıcı olarak silindiğini söylüyor. Bununla birlikte firma, hangi ürünleri ne zaman kullandığınız gibi bilgileri hizmeti iyileştirmek üzere kayıtlı tutabileceğini belirtiyor.
Hepsi bu kadar. Burada bahsettiğimiz yöntemin yalnızca Google sunucularında kayıtlı arama geçmişinizi silmeye yönelik olduğunu unutmayın. Bu nedenle web tarayıcınızda kayıtlı aramalarınızı silmek istiyorsanız, bunları ayrıca temizlemeniz gerekecektir.
Okuyucu YorumlarıToplam 4 Yorum Giriş Yapın
çok faydalı bir yazı olmuş bizler için, teşekkür ederiz
Faydalı Paylaşım Bilmeyenler için İyi olmuş .
bakın az çok teknolojiden anlayan bi adamım şur etkinlik olaynı kapatmama rağmen hala aramaları kaydediyor. opera tarayıcı kullanıyorum note5de uygumalada ki ayarı da kapattım yok ne ararsam orda öyle bana bakıyor
Merhabalar.Yazı açıklayıcı olmus fakat google arama ayarlarında sorun var bi kaç ay önceki güncellemeden sonra oluştu bu durum.Web araa etkinliği pasif konumda olsa bile aradıklarınız karşınızda çıkıyor.Bir an önce bu sorunun düzeltilmesi gerek.