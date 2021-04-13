Google Arama Geçmişi Nasıl Silinir? Google Geçmişi Silme Rehberi 2021

Google hakkınızda pek çok veri topluyor, geçmişteki aramalar da buna dahil. Peki ama Google arama geçmişi nasıl silinir? Google geçmişini silme hakkında aklınızdaki tüm soruların cevapları yazımızda: Google arama geçmişi silme rehberi 2021

Google Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Okuyucu Yorumları

Toplam 4 Yorum

çok faydalı bir yazı olmuş bizler için, teşekkür ederiz

Faydalı Paylaşım Bilmeyenler için İyi olmuş .

bakın az çok teknolojiden anlayan bi adamım şur etkinlik olaynı kapatmama rağmen hala aramaları kaydediyor. opera tarayıcı kullanıyorum note5de uygumalada ki ayarı da kapattım yok ne ararsam orda öyle bana bakıyor

Merhabalar.Yazı açıklayıcı olmus fakat google arama ayarlarında sorun var bi kaç ay önceki güncellemeden sonra oluştu bu durum.Web araa etkinliği pasif konumda olsa bile aradıklarınız karşınızda çıkıyor.Bir an önce bu sorunun düzeltilmesi gerek.

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Google Arama Geçmişi Nasıl Silinir? Google Geçmişi Silme Rehberi 2021

 

 