Google Arama Motoruna Brave'den Yeni Bir Rakip Geliyor: İşte Brave Search

Alternatif tarayıcı Brave ile tanıdığımız Brave Software, şimdi de Brave Arama ile gözünü arama işine dikti. Google'ın karşısına çıkmaya hazırlanan Brave arama motoru, farklı bir deneyim vaat ediyor.