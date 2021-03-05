Google Arama Motoruna Brave'den Yeni Bir Rakip Geliyor: İşte Brave Search

Alternatif tarayıcı Brave ile tanıdığımız Brave Software, şimdi de Brave Arama ile gözünü arama işine dikti. Google'ın karşısına çıkmaya hazırlanan Brave arama motoru, farklı bir deneyim vaat ediyor.

Arama pazarında yeni bir oyuncu: Brave

Gizlilik odaklı Brave tarayıcısının arkasındaki şirket olan Brave Software, açık arama motoru Tailcat'i satın aldığını ve yakında arama pazarına gireceğini duyurdu. Tailcat, Cliqz'de gizlilik arama ve tarayıcı ürünlerinden daha önce sorumlu olan ekip tarafından geliştirildi ve arama motoru Brave Search arama servislerinin temeli olacak.

Günümüzün neredeyse tüm arama motorları ya büyük teknoloji şirketleri tarafından oluşturulmuş ya da onlardan gelen sonuçları kullanıyor olsa da, Tailcat, kullanıcıların gizliliklerinden ödün vermeden bekledikleri kaliteli sonuçları sunabilen tamamen bağımsız bir endeks üzerine inşa edildi. Arama motoru, kullanıcıların IP adreslerini toplamıyor veya arama sonuçlarını iyileştirmek için kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri kullanmıyor.

Brave Search'ü duyuran bir basın bülteninde şirket, yeni arama ürününün özel, kullanıcı öncelikli, bağımsız, şeffaf, kesintisiz, açık olacağını ve kullanıcılara bir seçenek sunacağını açıkladı. Kullanıcıları izlemeyecek veya profilini çıkarmayacak ve diğer arama motorlarından farklı olarak, reklamları ilk sırada görüntülemeyecek. Kullanıcılar hem reklamsız ücretli arama ve reklamlı ücretsiz arama seçeneğine sahip olacaklar.

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