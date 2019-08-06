Google, Avrupa'da Arama Motoru Seçtirecek

Google, AB'nin verdiği karar kapsamında Avrupa'daki tüm Android kullanıcılarına bu ekranı gösterecek; üstelik bundan para da kazanacak!

Google, Avrupa'da Arama Motoru Seçtirecek

Google, Avrupa Birliği'nin bir tekelcilik karşıtı kararının ardından Android kullanıcılarına yeni arama hizmet sağlayıcısı seçenekleri sunacak.

2020'den itibaren Avrupa'da satılan tüm Android'li cihazlarda görünecek olan ekran, varsayılan arama motorunu ve varsayılan tarayıcıyı seçmenize izin verecek. Ancak Google, bunu para kazanacak bir fırsat haline getirmenin bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Arama motoru seçme ekranında her ülkeden en yüksek teklifi veren üç firma, kendi yazılımını gösterebilecek. 

Google'ın küçük arama motorlarından bu yolla para kazanmaya çalışması, bir süre tartışılacak gibi görünüyor. Firmanın bu davranışı, kendisine ceza kesen Avrupa Birliği'nin kararına karşı bir güç gösterisi gibi de görünüyor.

Google, arama sağlayıcılarının tekliflerini bugünden 13 Eylül'e kadar alacak. Her ülkenin kazananları, 31 Ekim'de açıklanacak. Seçim ekranı 2020'nin başlarında görünmeye başlayacak.

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