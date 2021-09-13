Google, Başının Dertte Olduğu Eski Çalışanı İle Sessiz Sedasız Anlaştı!

Bloomberg'in bugün bildirdiğine göre Google, 2019'da işten çıkardığı ve bir süredir davalı olduğu bir çalışanıyla anlaşmaya vardı. Firmanın veri güvenliği politikalarını ihlal ettiği iddiasıyla işten atılan Laurence Berland isimli eski çalışan, haksız işten çıkarma nedeniyle Google'a dava açmıştı. İşyeri aktivizmi nedeniyle kovulduğunu söyleyen Berland, Google'ın haksız işten çıkardığı beş çalışandan biri olduğunu iddia ediyordu.
Detayları bilinmeyen anlaşma, Temmuz ayında ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB) tarafından onaylanmış. Konuyla ilgili yorum yapması istendiğinde, Berland'ın avukatı yorum yapmayı reddederken, Google herhangi bir yanlış yapıldığını halen reddediyor. Ama şurası bir gerçek ki, iki taraf arasındaki anlaşmazlık bir şekilde sona ermiş durumda.
Bu dava çözülmüş olsa da NLRB, şirketin ABD Gümrük ve Sınır Koruma ile ilişkisini protesto ettikleri için çalışanların işten çıkarılmasını ve diğer çalışanları işçi hakları konusunda bilgilendiren bir mesaj yollandığını içeren şirket aleyhindeki diğer iddiaları hala araştırıyor. Bu iddialar şu anda San Francisco merkezli bir ajans yargıcı tarafından üçüncü haftasında olan bir davada duyuluyor.
Google'ın ana şirketi Alphabet'e göre, yalnızca "işlerinin kapsamı dışındaki" bilgilere erişen ve iş arkadaşlarının "çok çeşitli bireysel takvimlerini izleyerek" çok fazla strese neden olan çalışanların işine son verildi. Bakalım bu iddia sonrasında neler yaşanacak...
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