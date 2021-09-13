Google, Başının Dertte Olduğu Eski Çalışanı İle Sessiz Sedasız Anlaştı!

Google, işten çıkarılan ve başına bela olan eski bir çalışanı ile sessiz sedasız bir biçimde anlaşmaya vardı. Ama bu anlaşma, Google'ın tüm dertlerini çözmüyor...