Google'dan, Belli Bir Yaşa Kadar Kullanıcıların Resimleri İçin Dev Adım!

Google, reşit olmayanların kendi resimlerini arama sonuçlarından kaldırmasını kolaylaştırmaya çalışıyor. Şirket, geçtiğimiz günkü bir blog yazısında, "Çocukların ve gençlerin, özellikle internette beklenmedik bir şekilde fotoğraflarını bulduklarında, bazı benzersiz zorluklar yaşadıklarını biliyoruz" dedi.
Kısacası, reşit olmayanlar veya onların vasileri, resim URL'leri, arama sonucu sorguları ve arama sonucu sayfalarının URL'lerini içeren bir form doldurabilecekler. Google, bu fotoğrafları arama sonuçlarından kaldırmanın, internetten fiziksel olarak kaldırılması anlamına gelmediğini de belirtiyor.
Teknoloji şirketlerinin çocuklar üzerindeki etkileri konusunda artan bir eleştiri dalgası ile karşı karşıya olduğu bir zamanda bu hamlenin yapılması, benzer bir hamlenin diğer servisler tarafından da yapılabileceği anlamına gelebilir.
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