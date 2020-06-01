Google'dan Bir Deneysel Uygulama Daha: İşte Google Sodar ve Sundukları

Google'ın yeni deneysel uygulaması Sodar, Koronavirüs'e karşı fiziksel mesafeyi sizin için ölçmeyi amaçlıyor. Peki, Google Sodar nasıl çalışıyor; nasıl indirebilirsiniz?