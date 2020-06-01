Google'dan Bir Deneysel Uygulama Daha: İşte Google Sodar ve Sundukları

Google'ın yeni deneysel uygulaması Sodar, Koronavirüs'e karşı fiziksel mesafeyi sizin için ölçmeyi amaçlıyor. Peki, Google Sodar nasıl çalışıyor; nasıl indirebilirsiniz?

Google'dan Fiziksel Mesafeyi Ölçen Araç

Google'ın yeni deneysel "fiziksel mesafe" uygulaması, salgından korunmada basit ama etkili bir yardımcınız olabilir.

Korona virüsünden korunmaya yönelik güvenli fiziksel mesafe için önerilen iki metreyi yaklaşık olarak tahmin etmekte zorlanıyorsanız, Sodar (muhtemelen 'sosyal radar'ın kısaltılmışı) işinize yarayabilir. Bir web uygulamasın olan Sodar, telefonun kamerası yoluyla iki metrelik mesafeyi hesaplıyor ve başkalarına çok yakın durup durmadığınızı görmenizi sağlıyor.

Sadece Android'de ve Google Chrome web tarayıcısıyla çalışan uygulamayı kullanabilmek için önce Google Play Services for AR'yi yüklemiş olmanız gerekiyor. Bunu yüklediğinizde telefonda her tür artırılmış gerçeklik aracını kullanabiliyorsunuz.

Bunun ardından Sodar'ın web sitesini açıp, uygulamaya etrafınızın bir haritasını oluşturması için izin vermeniz gerekiyor. Kameranın gördüğü resimler, yalnızca cihazda kalıyor ve Google'a göre hiçbir yere gönderilmiyor.

Uygulama, sizden kamerayı yere doğru tutmanızı ve hareket ettirmenizi istiyor. Bunun ardından iki metrelik mesafeyi, bir daire şeklinde ekranda görüyorsunuz. Oldukça basit bir uygulama olan Sodar, sanal gerçeklik başlıklarının aksine etraftaki eşyaları hesaba katmıyor. Yine de oldukça pratik bir araç olan Sodar, alışveriş yaparken veya arkadaşınızla konuşurken mesafeyi doğru belirlemenizde yardımcı olabilir.

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