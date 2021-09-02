Google'dan Bir Erteleme Daha: Ofise Dönüş Tarihini Bir Kez Daha Ertelendi

Koronavirüs salgını ve özellikle de Delta varyantı, dev şirketlere birer birer düz çöktürmeye devam ediyor. Bunun son örneği de, ofise dönüşü bir kez daha ertelemek zorunda kalan Google'dan başkası değil...