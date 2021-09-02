Google'dan Bir Erteleme Daha: Ofise Dönüş Tarihini Bir Kez Daha Ertelendi

Ofise geri dönüş ve yüz yüze çalışma hakkında verilen kararlar birer birer ertelenmeye devam ediyor. Son örnek ise Google. İnternet devi, yüz yüze çalışmaya dönüşü bir kez daha ertelediğini duyurdu. CEO Sundar Pichai, çalışanlarına zorunlu göreve dönüşü Ocak 2022'ye kadar ertelediklerini söyledi. Mevcut gönüllü program 10 Ocak'a kadar sürecek. Bu tarihten sonra ise, ofis çalışmasının ne zaman zorunlu kılınacağına ilişkin karar açıklanacak. Personele, eğer ofise gelmeleri isteniyorsa, 30 gün önceden bildirilecek.
Google bu ertelemeden önce, 18 Ekim'de personelin beş günden üçünde geleceği bir karma çalışma haftası başlatmayı planlıyordu. Daha öncesinde ise, ofise dönüşün Eylül ayında başlayacağı açıklanmıştı. Yani bu erteleme, yaşanan ilk erteleme değil.
Gecikmenin arkasındaki mantık şaşırtıcı değil. Pichai'ye göre COVID-19 pandemisinin aşılması "beklenenden daha uzun ve engebeli" oluyor. Başka bir deyişle, virüsün Delta varyantı, aşılama oranları ve değişen vaka seviyeleri gibi faktörler durumu bulanık bir hale getiriyor.
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