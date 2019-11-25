Google, Bir Hizmetini Daha Kapatacağını Duyurdu!

Google üzerinden belge yazdırmak yakında birazda karışık bir iş olacak, çünkü firma Cloud Print'i 2021'de kapatacağını duyurdu.
Cloud Print, yazıcıyı cihaza fiziksel olarak bağlamadan yazdırmaya izin veren faydalı bir işlev. 2010'da yayınlanan işlev, beta aşamasından hiç çıkmadı ve şimdi Google'ın bir destek belgesi, bir alternatif aramanızı öneriyor. Destek belgesine göre Google Print, 31 Aralık 2020 itibariyle desteği durduracak ve hizmet üzerinden belge yazdırmak mümkün olmayacak.
Cloud Print, özellikle yazıcısı uyumlu olmayan Chromebook kullanıcıları tarafından tercih ediliyordu. Destek belgeleri, Chrome OS'taki doğal yazdırma çözümlerinin Cloud Print'in çıktığı 2010'dan beri önemli derecede geliştirildiğini söylüyor.
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