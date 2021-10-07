Google'dan Büyük Değişiklik: İki Faktörlü Doğrulama Varsayılan Ayar Oluyor!

Google, milyonlarca kullanıcı için iki faktörlü kimlik doğrulamayı varsayılan güvenlik ayarı haline getirdi.

Google güvenlikte çıtayı yükseltiyor

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