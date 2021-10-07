Google'dan Büyük Değişiklik: İki Faktörlü Doğrulama Varsayılan Ayar Oluyor!

Tüm çevrimiçi hesaplarınızı ve şifrelerinizi güvende tutmak, özellikle bir şifre yöneticisi kullanmıyorsanız zor bir iş. Bu nedenle Google, yıl sonuna kadar 150 milyon kullanıcı için iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirmeyi planlıyor.
Google, kullanıcılarının hesaplarının saldırıya uğramasını önlemek için her gün 1 milyar şifrenin güvenliğini kontrol ediyor. Google bunu, doğrudan Chrome, Android ve Google Uygulamasında yerleşik olan şifre yöneticisi aracılığıyla gerçekleştiriyor.
Şirketin şifre yöneticisi, kullandığınız tüm site ve uygulamalarda şifrelerinizi güvende tutmak için en son güvenlik teknolojisini kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm cihazlarınızda güçlü, benzersiz şifreler oluşturmayı kolaylaştıran bir şifre üreticisi içeriyor.
Google'ın şifre yöneticisi, Android akıllı telefonlarda gelişmiş koruma sunarken, iPhone kullanıcıları, iOS'taki diğer uygulamalarda kayıtlı şifreleri otomatik olarak doldurmak için Chrome'u seçebilir. Firma ayrıca, iPhone kullanıcılarının Chrome'un güçlü şifre oluşturma özelliğinden yararlanmasını sağlayacak bir güncelleme sunmayı planlıyor.
Güçlü ve benzersiz şifreler kullanmak çevrimiçi hesaplarınızın korunmasına yardımcı olsa da, ikinci bir kimlik doğrulama biçimine sahip olmak, bir saldırganın bunlara erişme şansını önemli ölçüde azaltıyor. Google, yıllardır benzer şekilde iki adımlı doğrulamada (2SV) yenilikler yapıyor.
Yeni kullanıcılar için iki faktörlü doğrulamayı zorunlu kılan Google, şimdi halihazırdaki kullanıcıların bir kısmını da bu sisteme geçirmeyi hedefliyor. 2021'in sonuna kadar 150 milyon kullanıcıda iki faktörlü doğrulama varsayılan ayar haline getirilecek. Buna bir de 2 milyon YouTube kullanıcısı eşlik edecek.
Firma iki faktörlü doğrulamanın kullanıcıların bazıları için uygun olmayabileceğinin bilincinde olduğundan dolayı vazgeçme imkanı da sunuyor, ancak yine de kullanıcıların güvenlik için sadece şifrelere bağımlı olmamalarını sağlama hedefinden de vazgeçmiyor. Kullanıcılar Google'ın sunduğu Güvenlik Kontrolü seçeneğini kullanarak hesaplarının ne derece güvenli bir şekilde kullanıldığını kontrol edebilirler.
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