Google Camera APK'sında İlginç Keşifler
Google'ın kamera uygulaması, başta RAW desteği olmak üzere, kavuşacağı yeni yeteneklerin ipucunu verdi.
Google'ın Pixel ve Nexus telefonlarının varsayılan kamera uygulaması Google Camera'nın gelecekteki sürümüleri, RAW desteğiyle gelebilir.
Google Pixel cihazları işlenmemiş RAW dosyalarını desteklese de, bunları kaydetmek için bir üçüncü parti uygulamaya ihtiyaç duyuluyor. Google Camera uygulamasının 5.3 sürümünde yapılan incelemeler, RAW desteğinin doğal bir işlev olarak sunulabileceğinin ipucunu veriyor. APK dosyasında ortaya çıkan bir başka ipucu, yüzdeki geniş açı bozulmasının düzeltilmesine yönelik bir işlev. Bu işlev, geniş açılı lens kullanan telefonlarda oluşabilen sorunları (ekranın kenarındaki yüzlerin bozuk görünmesi gibi) giderebilir.
İncelemelerde ortaya çıkan diğer ipuçları arasında video kaydı sırasında en iyi çerçeve oranının (fps) otomatik olarak seçilmesi, birden fazla mikrofonla kayıt var.
Bu işlevlerin gelecek sürümlerde sunulmasının hiçbir garantisinin bulunmadığını söylemekte fayda var. Yine de Google'ın aklından geçenleri bilmek güzel.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın