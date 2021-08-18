Google, Chrome'u Daha da Gizli Yapmak İçin Kolları Sıvadı!

Chrome'un Android beta sürümünde, kullanıcılara gizli sekmelere erişimi engelleme imkanı veren deneysel bir ayar ortaya çıktı. Kilitlenen sekmelere erişim yalnızca kilit ekranı şifresi girildiğinde veya biyometrik doğrulama ile mümkün oluyor.
Bu, telefon kameranız sizi tanımlamak için yüzünüzü başarıyla tarayana veya parmak izi okuyucusu parmağınızı tanıyana kadar gizli sekmelere erişimin engelleneceği anlamına geliyor. Güvenlik açısından pozitif bir katkı olsa da, sekmelere erişimi yavaşlatacağından dolayı tarayıcının pratiklik düzeyini düşürmesi de söz konusu.
Chrome'un Gizli Modu (diğer tarayıcılar tarafından sunulan özel tarama modları gibi) çevrimiçi etkinliğinizin göz atma geçmişinize kaydedilmemesini sağlıyor. Ancak bu, internette tamamen gizli bir şekilde sörf yapmanıza izin veriyor anlamına gelmiyor.
Telefonunuzda gizli sekmeleri açık tutma eğiliminiz varsa, telefonunuzu eline alan biri kendinize saklamaya çalıştığınız siteleri görebilir. Google, bu tür durumlara karşı güvenlik doğrulaması seçeneğini getiriyor. Henüz aktif olmasa da, yeni seçeneğin yakın bir zamanda Google'ın Canary kod adlı beta sürümünde birkaç ay içinde görülmeye başlanacağı düşünülüyor.
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