Google, Chrome Eklentilerini Varsayılan Olarak Gizleyecek

Google, Chrome'da eklenti simgelerini varsayılan olarak gizleyerek yeni bir tartışmanın kapısın açacak gibi görünüyor.

Google, Eklentileri Varsayılan Olarak Gizleyecek

Google, Chrome'un eklentilerinin simgelerini varsayılan olarak gizleyecek bir işlev üzerinde çalışıyor. Bu işlevin eklenti geliştiricilerini memnun etmeyeceği açık.

Chrome Uzantıları Takımı, yüklediğiniz eklentilerin (ya da Google'ın deyimiyle uzantıların) adres çubuğunun sağında birer simge olarak görünmesinde değişiklik yapmak istiyor. Eklenti simgelerinin bir yap-boz simgesinin arkasında saklanması planlanıyor.

İşlevi şu an etkinleştirmeniz mümkün. Bunun için chrome://flags/#extensions-toolbar-menu adresini açıp Extensions Toolbar Menu seçeneğini etkinleştirmeniz gerekiyor. Google'dan Simeon Vincent, Chromium eklenti forumlarında değişikliği şöyle anlatıyor:

"Bu yeni kullanıcı arayüzüyle hedefimiz, kullanıcıların hangi uzantıların verilere erişebileceğini görmelerini kolaylaştırmak."

"Kullanıcı yap-boz simgesini tıkladığında uzantı menüsü açılacak ve kullanıcının yüklediği tüm etkin uzantıların bir listesini görüntülenecek. Uzantı listesi, uzantının seçili olan sekmedeki veri erişim düzeyine göre gruplandırılıyor."

Chrome Extension Toolbar deneyinin bir amacı, eklentilerin gizliliğe etkisini ve sahip oldukları izinleri kullanıcı için daha görünür bir hale getirmek idi. Ancak bu değişiklik, aslında eklentilerin görünürlüğünü azaltacak.

Eklentileri isterseniz görünür bir biçimde "sabitlemeniz" mümkün olacak, ancak bunu eklentiyi yükledikten sonra yapmanız gerekiyor. Tarayıcının şu anki kararlı sürümü olan Chrome 80'de bu, tam aksi şekilde işliyor ve eklenti simgeleri, varsayılan olarak sabitleniyor.

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