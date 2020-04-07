WhatsApp'tan koronavirüs kararı: O mesajlara kısıtlama geldi

WhatsApp panik ve korkuya neden olduğu gerekçesi ile viral mesajların yayılmasını engellemek için yeni kurallar getirdi. Peki, whatsapp tarafından özellikle koronavirüs sonrası alınan yeni karar ve değişiklikler neler?

WhatsApp'a yeni kurallar geldi!

WhatsApp, özellikle Covid-19 (koronavirüs) ile ilgili sahte haberler, raporlar ve dezenformasyon içeren viral mesajların kendi platformu üzerinden yayılmasını engellemek için yeni kurallar getirdi. Firma blogunda çok fazla paylaşılan mesajların aynı anda birden fazla sohbette paylaşılmasını sınırladıklarını açıkladı. Bu kararın nedeni olarak iletilen bu mesajlar nedeni ile müşteri şikayetlerinin "bunaltıcı" seviyede artmakta olması belirtildi.

Kişisel sohbet platformu olarak kalmalı

Bir Facebook şirketi olan WhatsApp yaptığı açıklamaya "platformumuzu kişisel sohbetler için geliştirilmiş bir platform olarak koruyabilmek için bu mesajların yayılmasını yavaşlatmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz" notunu da ekledi.

Mesaj iletme konusunda getirilen yeni kurallar firmanın bir mesajın belli bir sayıdan fazla paylaşılmasını engellemek konusunda attığı ilk adım değil. Kendi platformu üzerinden sahte haberlerin baş döndürücü bir hızla yayılmasını engellemeyi hedefleyen WhatsApp, ocak ayında da beş seferden fazla paylaşılan mesajları işaretlemeye başlamıştı. Firma yaptığı açıklamada platformun sağlık kurumlarının "insanları doğru ve net bilgilerle birleştirmek" için çalışmalar yapmakta olduğunun da altını çizdi.

Geçtiğimiz ay WhatsApp haberlerin doğruluğunu kontrol eden bir girişime 1 milyon dolar bağışladığını açıklamış ve küresel bir bilgi merkezi kurmuştu.

Bu girişimin nedeninin geçtiğimiz günlerde yayılan ve koronavirüs ile 5G arasında ilgi olduğunu öne süren haberlerle ilgili olduğu düşünülüyor.

 

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