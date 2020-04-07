WhatsApp'tan koronavirüs kararı: O mesajlara kısıtlama geldi

WhatsApp panik ve korkuya neden olduğu gerekçesi ile viral mesajların yayılmasını engellemek için yeni kurallar getirdi. Peki, whatsapp tarafından özellikle koronavirüs sonrası alınan yeni karar ve değişiklikler neler?