Google Chrome'un "Engellenenler" Listesine Bir Başlık Daha Ekleniyor

Google Chrome'un yakında, yeni bir pencerede veya yeni bir sekmede bir URL açan JavaScript yönlendirmelerini engelleyeceği açıklandı. Web sayfaları içindeki bazı linkler, yeni bir sekmede açılacak şekilde ayarlanabiliyor. Web sitesi sahipleri için önemli ve yararlı bir özellik olsa da, yeni açılacak sayfaya konacak bir JavaScript kodu, gelen kullanıcıyı izninin dışında başka bir sayfaya ya da siteye yönlendirebiliyor. Oltalama saldırılarında kullanılabilen veya kullanıcıları zararlı kod barındıran sayfalara çekmeye yarayan bu yöntemin yakında Chrome tarafından engellenebileceği öğrenildi.
2018'de Apple, web tarayıcısı Safari'ye eklediği bir özellikle, yeni sekmede açılan sayfaların başka sayfalara yönlendirilmesini engellemişti. Bir Microsoft Edge geliştiricisi ise, geçtiğimiz günlerde aynı özelliği Chromium'a ekledi. Bu da, bu özelliğin yakında Google Chrome, Brave, Vivaldi, Microsoft Edge ve Chromium tabanlı tüm diğer tarayıcılara geleceğine işaret ediyor. Şu an için Chrome'un Canary beta sürümünde aktif olan bu özellik, Ocak ayında yayınlanacak olan Chrome 88 güncellemesinde aktif olarak gelecek gibi görünüyor.
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