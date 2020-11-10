Google'ın Eski Simgelerini Özlüyor musunuz? Hepsini Geri Getiriyoruz!!

Google'ın yeni simgeleri hoşunuza gitmediyse, size iyi bir haberimiz var. Yeni bir Chrome eklentisi, Google'ın Gmail, Calendar, Meet ve diğer Google servislerinin eski simgelerini sekmelere geri getiriyor. Nostalji sever Chrome kullanıcıları bunun için eklentinin tasarımcısı Claudio Postinghel'e teşekkür etmeli.
Google Ekim ayında GSuite uygulama setini Google Workspace olarak yeniden adlandırdığında, tüm uygulamalarının simgelerini de değiştirmişti. Birçok kullanıcı bu yeni simgelerden memnun olmadığını dile getirmişti. Hem eski görünüyor hem de küçük sekmelere sıkıştırıldıklarında bir bakışta hangi simgenin hangi servisi temsil ettiğini anlamak zor oluyordu.
Eklentiyi Chrome'a buradan yükleyebilirsiniz.
Bu eklenti, Google'ın eski simgelerini mobil cihazlara geri getiremiyor, ancak Android kullanıcısı iseniz farklı bir launcher kullanarak simgeleri değiştirmek mümkün. Bu arada Postinghel, Chrome kullanmayanlar için de eklentinin Firefox sürümü üzerinde çalıştığını belirtiyor.
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