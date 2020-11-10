Google'ın Eski Simgelerini Özlüyor musunuz? Hepsini Geri Getiriyoruz!!

Yeni bir Chrome eklentisi, Google'ın eski simgelerini sekmelere geri getiriyor. Sırada, aynı işi yapan bir Firefox eklentisi var...

Eski Google simgelerini geri getirin

Google'ın yeni simgeleri hoşunuza gitmediyse, size iyi bir haberimiz var. Yeni bir Chrome eklentisi, Google'ın Gmail, Calendar, Meet ve diğer Google servislerinin eski simgelerini sekmelere geri getiriyor. Nostalji sever Chrome kullanıcıları bunun için eklentinin tasarımcısı Claudio Postinghel'e teşekkür etmeli.

Google Ekim ayında GSuite uygulama setini Google Workspace olarak yeniden adlandırdığında, tüm uygulamalarının simgelerini de değiştirmişti. Birçok kullanıcı bu yeni simgelerden memnun olmadığını dile getirmişti. Hem eski görünüyor hem de küçük sekmelere sıkıştırıldıklarında bir bakışta hangi simgenin hangi servisi temsil ettiğini anlamak zor oluyordu.

Eklentiyi Chrome'a buradan yükleyebilirsiniz.

Bu eklenti, Google'ın eski simgelerini mobil cihazlara geri getiremiyor, ancak Android kullanıcısı iseniz farklı bir launcher kullanarak simgeleri değiştirmek mümkün. Bu arada Postinghel, Chrome kullanmayanlar için de eklentinin Firefox sürümü üzerinde çalıştığını belirtiyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
13 Kasım 2020 BİM aktüel kataloğunda HP laptop, OPPO cep telefonu fırsatı
12 Kasım 2020 A101 aktüel kataloğunda HI-LEVEL televizyon, akıllı saat imkanı
Kış lastiği ne zaman takılmalı? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon heyecanı!
Günün En çok Okunanları
Hangi Kripto Para? Bitcoin mi, EXEN Coin mi?
Formula 1 İstanbul ne zaman, saat kaçta yapılacak? Geri sayım başladı
Evden Çalışanların Sayısı Yüzde 173 Arttı!
COVID-19'dan Ölme Riskinin, Bu Etkenle Ciddi Oranda Arttığı Ortaya Çıktı
10 Kasım 2020: Türkiye'deki COVID-19 Kaynaklı Vefat Sayısı 11.000'i Geçti

 

 