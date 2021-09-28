Windows Defender kapatma nasıl yapılır? Devre dışı bırakma yolları

Windows Defender kapatma işlemi nasıl yapılır? Windows işletim sistemli bilgisayarlarda bulunan koruma programı Windows Defender, neredeyse her bilgisayarda otomatik olarak kurulu gelir. Bilgisayarı güvende tutmak ve virüs tehditlerinden korumak için geliştirilen bu programı kullanıcılar isterlerse kapatabilir.
Windows Defender kapatma işlemi oldukça basittir. Farklı Windows işletim sistemlerinde benzer adımları takip ederek Windows Defender'ı kapatabilirsiniz.
Windows Defender Kapatma Nasıl Yapılır?
- Defender'ı kapatmak için ilk olarak başlangıç menüsünden ayarlar kısmına giriş yapın.
- Açılan pencereden "Güncelleştirme ve Güvenlik" bölümünde yer alan "Virüs ve Tehdit Koruması" yazan bölüme tıklayın.
- Bu bölümde ayarları yönet kısmından Defender'ı kapatabilirsiniz.
- Gerçek zamanlı korumayı kapalı konuma getirdiğinizde Windows Defender kapanmış olur.
Ayrıca, Windows 10'un önceki versiyonlarında Virüs ve Tehdit Koruması bölümü Virüs ve Tehdit Koruması ayarları olarak karşınıza çıkabilir. Aynı şekilde ayarlara ulaşarak Windows Defender'ın etkinliğini sonlandırabilirsiniz.
Windows Defender kapatma işlemini kısa süreliğine veya kalıcı olarak yapabilirsiniz. Bu ayarı kapattığınızda indirdiğiniz dosyalar taramadan geçmeden bilgisayara yüklenir. Windows 10 sürümünde bilgisayar yeniden açıldıktan sonra kapatılan Defender yeniden etkinleşir.
Bilgisayarınızı açtığınızda aynı işlemleri yaparak Windows Defender'ı kapatabilirsiniz. Ayrıca, bilgisayarınızda antivirüs programı varsa gerçek zamanlı tarama özelliğini kapatarak kalıcı olarak Defender'ı devre dışı bırakabilirsiniz.
Windows Defender Nedir?
Windows Defender, tüm Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda bulunan bir güvenlik duvarı yazılımdır. İşletim sistemi ile otomatik gelen Windows Defender, indirilen ve yüklenen dosyaları tarayarak güvenlik sağlar.
Eski adı Microsoft AntiSpyware olan Windows Defender, harici bir antivirüs programı kullanmayan kullanıcılara koruma sağlar.
Windows Defender, antivirüs ve koruma kalkanı bulunmayan işletim sistemlerinde spyware ve malware yazılımlarına karşı geliştirilen bir koruma yazılımıdır. Ücretsiz bir koruma yazılımı olan Microsoft Defender; Windows 2000, Vista, XP ve 7 işletim sürümlerine de yüklenebilir.
Windows işletim sisteminin diğer sürümlerinde Windows Defender otomatik olarak yüklü halde gelir. Antivirüs ve koruma kalkanı olmayan işletim sistemlerini çeşitli yazılımlara karşı koruyan Windows Defender'ı diğer antivirüs programları ile birlikte kullanabilirsiniz.
Kullanıcılar isteklerine bağlı olarak Windows Defender'ı pasif hale getirebilir. Kullandığınız antivirüs programının korumasının yeterli olduğunu düşünüyorsanız Windows'un güvenlik yazılımını kapatabilirsiniz.
Windows Defender Nasıl Kaldırılır?
Windows XP, 2000, Vista ve 7 sürümlerine sonradan Windows Defender yüklediyseniz kolayca bu yazılımı bilgisayardan kaldırabilirsiniz. Sonradan kurulan bir yazılım olduğu için program ekle-kaldır özelliğini kullanarak Windows Defender'ı bilgisayardan kaldırabilirsiniz.
- Başlangıç menüsünden Denetim Masası kısmına girerek Program Ekle/Kaldır bölüme girin.
- Açılan menüden Windows Defender'ı seçerek kaldırma işlemini tamamlayabilirsiniz.
Ancak, Windows 8 ve sonraki sürümlerde Windows Defender işletim sisteminde yer alan yerleşik yazılımlardan biri olarak sunulur. Windows 8 ve sonrasında çıkan sürümlerde bu işlemi kullanarak Windows Defender'ı kaldıramazsınız.
Kapatma işlemi için ayarlar menüsünde yer alan Virüs ve Tehdit Koruma menüsünden yazılımın etkinliğini kontrol edebilirsiniz.
Windows Defender Ne İşe Yarar?
İşletim sistemlerini kötü amaçlı yazılımlardan koruyan ve Windows tarafından geliştirilen Windows Defender, tüm bilgisayarlarda kullanılabilir. Windows 2000, XP, Vista ve 7 sürümlerine sonradan yüklenebilen Windows Defender yeni sürümlerde otomatik yüklü halde gelir.
Windows Defender, indirilen dosyaları tarayarak güvenli bir kullanım deneyimi sağlar. Güvenlik duvarı programı olan Defender, bilgisayarda kötü amaçlı yazılım algılarsa bu yazılımı otomatik kaldırır.
Windows Defender'ın sunduğu özellikler güncelleştirme sürümüne göre değişir. Sık güncelleştirilmeyen Windows Defender yazılımı, bazı yeni kötü amaçlı yazılımları algılayamayabilir. Kullanıcılar tam etkin bir koruma için antivirüs programları ile birlikte bu yazılımı kullanabilir. Ücretsiz olan bu koruma yazılımını istediğinize etkin kullanabilir veya kapatabilirsiniz.
- MS Defender ortalığı karıştırdı
- Sadece Microsoft Defender yeter mi?
- Microsoft'un antivirüsü değişiyor
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın