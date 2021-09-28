Windows Defender kapatma nasıl yapılır? Devre dışı bırakma yolları

Windows Defender kapatma işleminin nasıl yapılacağı sıklıkla merak konusu oluyor. Wicrosoft Windows'un antivirüs programı Windows Defender, kalıcı olarak ya da geçici olarak kapatılabiliyor. İsterseniz bilgisayarınızdan tamamen silebilirsiniz. İşte adım adım yapılması gerekenler...