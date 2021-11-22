Google'dan, Chrome İçin Herkasi Şaşırtan Windows 7 Kararı!

Google, herkesi şaşırtan bir karar alarak, Chrome'da Windows 7 desteğini bir yıl daha uzatacağını açıkladı. Tüketicilerin çoğu artık Windows 10'a geçmiş olsa da, bazı kurumsal işletmeler, güncellemeleri gereken geniş makine parkları filoları olduğundan ve hala eski uygulamaları çalıştırdıklarından dolayı Windows 7'yi kullanmaya devam ediyor.
Google başlangıçta tarayıcısının Windows 7'yi 15 Temmuz 2021'e kadar destekleyeceğini duyurmuştu. Ancak şimdi bu tarihin 15 Ocak 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Google, "resmi desteğin dışında bir işletim sistemi çalıştırmak, kuruluşları olası güvenlik tehditlerine karşı savunmasız bırakabilir" açıklamasını yaparak bundan sonra Chrome'un Windows 7'de yalnızca güvenlik ve kararlılık güncellemeleri alacağını da belirtti. Güvenli Tarama, Site İzolasyonu ve gelişmiş parola ve kimlik avı koruması gibi güvenlik özellikleri, Windows 7 çalıştıran kurumsal işletmelerin daha sonraki bir Windows sürümüne geçerken çevrimiçi ortamda güvenli kalmasını sağlamak için fazlasıyla yeterli görünüyor.
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