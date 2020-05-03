Google'dan, Chrome İçin Yeni Hamle Geldi

Google'ın verdiği sayılara göre Chrome Web Store'da yaklaşık 200.000 eklenti bulunuyor. Chromium tabanlı web tarayıcıları tarafından kullanılabilen bu eklentiler arasında bazen çok kalitesiz olanlar karşınıza çıkabiliyor.
Google'ın "yanıltıcı" olarak tanımladığı bu eklentiler, firmaya göre kullanıcıyı aldatarak "hızlı kar elde etmeye çalışıyor". Firma şimdi bu tür yanıltıcı eklentileri ortadan kaldırmak için ilkelerinde bazı değişiklikler yaptı. Güncellenen ilkeler şöyle sıralanıyor:
- Geliştiriciler veya bağlı kuruluşları, Chrome Web Mağazası'nda yinelenen deneyimler veya işlevler sağlayan birden fazla uzantı yayınlamamalıdır.
- Uzantılar, uzantının açıklaması, geliştirici adı, başlığı, simgesi, ekran görüntüleri ve tanıtım resimleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yanıltıcı, yanlış biçimlendirilmiş, açıklayıcı olmayan, alakasız, aşırı veya uygunsuz meta verilere sahip olmamalıdır. Geliştiriciler açık ve iyi yazılmış bir açıklama sağlamalıdır. Uygulamanın açıklamasında yetkisiz veya anonim kullanıcı referanslarına da izin verilmez.
- Geliştiriciler, Chrome Web Mağazası'ndaki uzantıların yerleşimini değiştirmeye çalışmamalıdır. Bu, ürün derecelendirmelerini, incelemelerini veya yükleme sayılarını hileli veya teşvik edilen indirmeler, incelemeler ve derecelendirmeler gibi yasa dışı yollarla şişirmeyi içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.
- Tek bir uygulamayı, temayı, web sayfasını veya uzantıyı yükleme veya başlatma amaçlı uzantılara izin verilmez.
- Spam, reklamlar, promosyonlar, kimlik avı girişimleri veya kullanıcının göz atma deneyimine zarar veren istenmeyen mesajlar göndererek bildirimleri kötüye kullanan veya kötüye kullanımla ilişkili uzantılara izin verilmez. Kullanıcıya içeriği ve hedeflenen alıcıları onaylama yeteneği vermeden kullanıcı adına mesaj gönderen uzantılara da izin verilmez.
Bu değişikliklerle birlikte, tek amacı sizi başka şeylere yönlendirmek olan eklentileri mağazaya yüklemek artık mümkün olmayacak. Geliştiricilerin yeni ilkelere uymak için 27 Ağustos'a kadar zamanı olacak; ilkeleri ihlal eden eklentiler bu tarihten sonra silinecek veya devre dışı bırakılacak.
Geliştiriciler, yeni spam ilkeleriyle ilgili ayrıntılı bilgillere buradan ulaşabilirler.
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