Google Chrome, İstenmeyen Bildirim Pencerelerini Daha İyi "Engelleyecek"

Bu ayın başlarında yayınlanan Chrome 86 güncellemesi ile Google, ziyaretçilere emrivaki yaparak bildirim içeriği gösteren web sitelerindeki pop-up'ları gizleme konusunda bir adım daha atmış durumda.
Chrome'un en son sürümünde Google, açılan pencerenin içeriğine odaklanıyor ve kötüye kullanım amaçlı içerik barındıran bildirimlerde ve kullanıcıları bu şekilde taciz ettiği bilinen kötü şöhretli sitelerde "bildirim engelleme sistemi" otomatik olarak tetikleniyor. Bilindiği üzere bazı siteler, kullanıcının oturum açma kimlik bilgilerini elde etmek amacıyla kötü amaçlı yazılım göndermek veya sistem mesajlarının kimliğine bürünmek için web bildirimlerini kullanıyor.
Artık kullanıcılar, izinsiz bildirim gönderdiği bilinen bir siteyi ziyaret ettiğinde, masaüstünde bildirim otomatik olarak engellenecek, mobil Chrome'da ise bir açılır pencere görüntülenip "Bu sitenin sizi izinsiz bildirimlere izin vermeniz için kandırmaya çalışıyor olabilir" mesajı verilecek. Masaüstü kullanıcıları, adres çubuklarındaki üstü çizili zil simgesini tıklayarak da bu mesajı görüntüleyebilecek. Kullanıcılar, Chrome'un bir siteden gelen bildirimleri engellemeye devam etmesini sağlama seçeneğine sahip olacak, ancak sitenin güvenli olduğuna inanıyorlarsa izin de verebilecekler.
Kötü niyetli bildirimler nasıl belirleniyor?
Hangi sitelerin bildirimleri kötüye kullandığını bulmak için Google, otomatik web tarayıcılarını kullanarak web üzerindeki sitelerin anlık bildirimlerine abone olacak. Bu otomatik Chrome oturumlarına gönderilen bildirimler, şirketin Güvenli Tarama teknolojisi kullanılarak kötüye kullanım amaçlı içerik açısından değerlendirilecek. Kötüye kullanım bildirimleri gönderdiği tespit edilen siteler, sorun çözülmezse yaptırım için işaretlenecek.
Site sahipleri, Google'ın web tarayıcısının sitelerinde herhangi bir kötüye kullanım bildirim davranışı tespit edip etmediğini öğrenmek için Arama Konsolundan Kötüye Kullanım Bildirimleri Raporu'nu kullanabilirler. Bununla birlikte, Google kötüye kullanılan bildirimler tespit edildiğinde siteyi kara listeye almadan önce site sahiplerini tekrar inceleme talep edebilmeleri için 30 gün önce e-posta ile bilgilendiriyor.
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