Google Chrome, İstenmeyen Bildirim Pencerelerini Daha İyi "Engelleyecek"

Google, kötü amaçlı yazılımları yaymak veya kullanıcı kimlik bilgilerini çalmak için kullanılabileceği gerekçesi ile otomatik açılır pencereleri daha da sıkı bir şekilde kontrol ediyor.