Google, Chrome'a Küçük Ama İnternet İçin Önemli Bir Yenilik Getiriyor

Yeni Google Chrome güncellemesi, muhtemelen pek çoğumuzun fark bile etmeyeceği ama oldukça önemli bir yenilikle birlikte geliyor.

Chrome için önemli HTTPS Yeniliği

Google yakında Chrome web tarayıcısının tüm eksik URL'leri daha güvenli HTTPS protokolü aracılığıyla otomatik olarak yükleyecek yeni bir sürümünü kullanıma sunacak. Şimdiye dek Chrome, URL çubuğuna eksik bir URL yazıldığında, tarayıcı siteyi HTTP yoluyla yüklüyordu.

Örneğin, şu anda bir kullanıcı adres çubuğuna chip.com.tr yazıp enter'a bastığında tarayıcı başına http:// ekleyerek siteyi yüklemeye çalışıyordu. Güncellemeden sonra artık https://chip.com.tr yüklenecek.

Google mühendisi Emily Stark'ın tweet'lerine göre, değişiklik Chrome 89 güncellemesiyle kullanıcıların küçük bir kısmı için geçerli oluyor. Her şey yolunda giderse, HTTPS, 13 nisanda yayınlanması beklenen Chrome 90 ile yarı bitmiş URL'ler için varsayılan protokol yapılacak.

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