Google Uykunuzun Peşinde: Google Sleep API Yayınlandı!

Bir akıllı saatiniz yoksa -tıpkı adım saymakta olduğu gibi- uyku alışkanlıklarınızı izlemek için telefonunuzu kullanmanız muhtemel. Ancak bugüne kadar akıllı telefon kullanıcılara sunulan uygulamalar, bu konuda yetersiz kalıyor ve akıllı saat ve bilekliklere bir alternatif olamıyordu. Ancak Google, sonunda bu konuya da el attı.
Google, Android uygulama geliştiricilerine daha verimli uyku takibi uygulaması geliştirmelerine önayak olması için yeni bir API yayınladı. Mevcut uygulamalar hem uyku takibinde doğru sonuçlar üretemiyor hem de kullanımda oldukları süre içinde yüksek güç tüketimine sebep oluyorlar. Böylece akıllı telefon yoluyla uyku takibi geliştirmek isteyen geliştiriciler, bu API'yı kullanarak daha fazla veriyi işleyebilecek ve bu uygulamalar, telefonun pil ömrünü yormayacak.
Google'ın yeni API'si yoluyla geliştirilecek yeni uyku takip uygulamaları, sonar takip yolu ile uyku esnasında 10 dakikada bir düzenli raporlar oluşturacak ve kişi uyandığında da genel bir rapor düzenleyerek kullanıcıyı bilgilendirecek. Bu sayede bu alanda gelecekte daha iyi uygulamalar göreceğiz gibi duruyor.
Google'ın Sleep API adını verdiği API'ye Play Store Android uygulama marketinden erişebilirsiniz.
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