Google, Chrome'un Ücretli Eklentilerini Kapattı!

Google, Chrome web mağazasında yaşanan dolandırıcılık üzerine tüm ücretli eklentileri geçirici olarak kapatmak zorunda kaldı.
Firma, bir önlem olarak ticari eklenti yayınlamayı ve güncellemeyi de bir süre için askıya aldı. Askıya alınan eklentiler, önden ödeme gerektiren, aylık ödemelere sahip olan veya uygulama içi satın almalar sunan eklentilerden oluşuyor.
Google mühendislerine göre dolandırıcılık, bu ayın başında "toplu ölçekte" başladı. Firmanın getirdiği engel, Dashlane, Comeet gibi ücretli bütün eklentileri de etkilemiş durumda. Firma, bu geçici önlem sırasında "uzun vadeli bir çözüm" bulmak için çalışacak. Engelin ne zaman kaldırılacağına dair bir bilgi ise verilmedi.
Google, eklentileri engellediğini henüz duyursa da bazı uygulama geliştiricileri, Google'ın ücretli eklentilerin güncellemelerini sessizce engellediğini söylüyor. Engelleme sonrasında geliştirici, uygulamasını güncellemek veya yeni bir ücretli eklenti yayınlamak isterse "Spam and Placement in the Store" şeklinde bir hata mesajıyla karşılaşıyor.
Web tarayıcısı mağazalarında zararlıların dolaşması, Google'a has bir durum değil. Mozilla, Firefox eklenti mağazasından 200 şüpheli eklentiyi kaldırdığını henüz duyurdu.
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