Google Chrome, Windows 11'i Windows 10'a Getirdi!

Google Chrome, Windows 11'e özgü bazı görsel özellikleri Windows 10 kullanıcılarına da sunarak sürpriz yaptı!

Google Chrome, Windows 11'i Windows 10'a Getirdi!

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