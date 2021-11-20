Google Chrome, Windows 11'i Windows 10'a Getirdi!

Google'ın Chrome tarayıcısının en son sürümü, Microsoft'un Windows 11 tasarımını Windows 10'da da kullanmaya başladı. Windows Latest'ın haberine göre, Google tarafından yayınlanan Chrome 96 güncellemesinin içindeki deneysel özellikler arasında kullanıcılara Chrome pencerelerine aynen Windows 11 uygulamalarında olduğu gibi yuvarlatılmış köşeler ekleyen bir seçenek bulunuyor.
Windows 10 kullanıcıları bu yeni görüntüye aşağıdaki adımları takip ederek ulaşabiliyorlar:
- Adres çubuğuna Chrome://flags yazıp Enter tuşuna basın
- Yukarıya gelecek olan arama kutusunda "Windows 11" terimini aratın
- "Windows 11 Style Menus" seçeneği ekrana gelecek. Yanındaki ayarı "Enabled – All Windows Versions" yapın
- Chrome'u kapatıp açın, yeni görüntü ekrana gelecek
Bu henüz deneysel bir değişiklik olsa da, yakında tarayıcının bir parçası olacağı kesin. Chrome'un bu ve buna benzer başka Windows 11 özelliklerini de bünyesine katacağı düşünülüyor.
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