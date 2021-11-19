Los Angeles Lakers'ın Evi Staples Center'a Kripto Para Damgası!

NBA takımlarından Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers'a ev sahipliği yapan ünlü Staples Center salonu, yeni bir isim almaya hazırlanıyor. 25 Aralık'ta Staples Center, Crypto.com Arena olarak yeniden doğacak. Ekim ayında Crypto.com, Matt Damon'ın oynadığı küresel bir reklam kampanyası ile tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı.
İsim değişikliği, Singapur merkezli bir kripto para borsası olan Crypto.com ile arenanın sahibi ve işletmecisi olan eğlence grubu AEG arasındaki 20 yıllık bir anlaşmanın parçası olarak geliyor. LA Times, Crypto.com'un isim hakları için 700 milyon dolardan fazla ödediğini ve bu da onu spor tarihinin bu tür en büyük anlaşmalarından biri haline getireceğini bildirdi.
İsim değişikliğinin, birçok spor tutkunu ve sporcuyu memnun etmediği açık. Örneğin Clippers'ın oyun kurucusu Reggie Jackson'a isim değişikliği haberi verildiğinde, sadece "Ne?" diye cevap verdiği söyleniyor.
Ancak bu isim değişikliği, NBA ligi için bir ilk de değil. Miami Heat, maçlarını FTX Arena ismini alan kendi salonunda oynuyor. Bu isim, başka bir kripto borsasından (aynı zamanda Major League Baseball'un resmi kripto para borsası) alıyor. Ve FTX, yaklaşan Super Bowl sırasında da reklam bombardımanı yapmaya hazırlanıyor.
Crypto.com Arena'nın yeni logosu, Lakers'ın Brooklyn Nets ile karşı karşıya geleceği Noel Günü'nde görücüye çıkacak. Arenanın tabelalarının ise, Haziran 2022'ye kadar tamamen yeni isimle değiştirilmesi planlanıyor.
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