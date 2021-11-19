Los Angeles Lakers'ın Evi Staples Center'a Kripto Para Damgası!

Artık kafamızı ne yana çevirsek, kripto para ile ilgili bir şeyler görmeye başladık. Bunun son örneği ise, ismini değiştirmeye hazırlanan, ABD'nin ünlü salonu Staples Center'ın yapacağı isim değişikliği...