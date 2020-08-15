Google, Chrome'da Yaptığı Değişikliklere Önemli Bir Değişiklik Daha Ekliyor

Google, bu kez "daha güvenli gezinti" için adres çubuğunda görünen adresleri kısaltıyor. İşte yakında Chrome kullanıcılarının göreceği değişikliğin ayrıntıları.