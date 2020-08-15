Google, Chrome'da Yaptığı Değişikliklere Önemli Bir Değişiklik Daha Ekliyor

Google, bu kez "daha güvenli gezinti" için adres çubuğunda görünen adresleri kısaltıyor. İşte yakında Chrome kullanıcılarının göreceği değişikliğin ayrıntıları.

Google, yine URL'yi kurcaladı!

Ekim ayında yayınlanması planlanan Google Chrome 86, web adreslerini gösterme şeklini daha da basitleştirecek ve yalnızca alan adını gösterecek.

Değişikliğin amacı, URL'deki sözcük karmaşasıyla kendini gerçek web siteleri gibi gösteren sahte siteleri ayırt etmenizi kolaylaştırmak. Bununla birlikte ayrıntıların gizlenmesi, geçmişte de birçok kullanıcıyı rahatsız etmişti ve yeniden tartışmalara yol açabilir.

Google'a göre bu tür sahtekarlıklar, kullanıcıların yüzde 60'ından fazlasını ikna etmeyi başarıyor. Firma, değişikliği bir deney olarak yaptığını ve kalıcı olmayabileceğini söylüyor. Değişiklik, sosyal mühendislik saldırıları karşısında etkili olmaz ise her şey, eski haline geri döndürülebilir.

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