Sevilen ünlü dizi bu sefer film olarak geri dönüyor!

Yeniden çekilerek filme dönüşecek diziler gözünüzün önüne getirirseniz, Knight Rider (Kara Şimşek) muhtemelen bu listenin en başında yer almayacaktır ancak Variety tarafından Perşembe günü yayınlanan habere göre gerçekleşen durum tam olarak bu olmakta.
Eğer Knight Rider'ı hatırlamayan veya o dönemde yeterince büyük olmayan (ya da var olmayan) bir kişiyseniz, dizi 1982 ve 1986 yılları arasında David Hasselhoff'un başrolü ile dört sezon boyunca devam etmişti. Dizide Hasselhoff, Michael Knight rolü ile KITT adı verilen yapay zekaya sahip bir Pontiac Firebird Trans-Am pilotluğu yaparak suçlularla mücadele ediyordu.
Yeni çekilecek olan filmin yönetmek kolduğunda ise Furious 7 yönetmeni James Wan yer alacak ve yapımcılığı, firması Atomic Monster'ın yanı sıra Spyglass Media Group tarafından üstlenilecek. Filmin senaryosu ise T.J. Fixman tarafından yazılacak.
Hasselhoff'un efsanevi rolünü kimin üstleneceği veya artık üretilmeyen Pontiac yerine hangi aracın kullanılacağı ise henüz belli değil ve firmalardan henüz konu hakkında bir yorum yapılmamış durumda...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın