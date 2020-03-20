Google, Chromebook Aksesuarları İçin Yeni Onay Logosunu Tanıttı

Google, Chromebook'unuz için almayı planladığınız şarj kablosu, kablo veya farelerin işe yarayıp yaramayacağını belirlemeyi biraz daha kolaylaştırmak istiyor. Firma, yaptığı tanıtım ile sertifikalı aksesuarlar için kullanacağı "Works With Chromebook" logosunu tanıttı.
Google, bu logoya sahip aksesuarların test edilerek Chromebook'un uyumluluk standartlarına uygunluk gösterdiklerinin doğrulandığını söylüyor. Chromebook'lar ise arama devinin Chrome OS işletim sistemi ile çalışan ikisi-bir-arada dizüstü bilgisayarları olarak tanımlanabilir.
Google, yeni logonun ABD, Kanada ve Japonya'da sertifikalı aksesuarlar üzerinde görülmeye başlayacağını ve bu ürünlerin arasında Belkin, Logitech, Targus ve diğer bazı büyük markaların çeşitli seçeneklerinin olduğunu belirtiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın