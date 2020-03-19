Chrome'a İki Yeni İşlev Daha Geliyor

Chrome, iki yeni işlevini daha Canary sürümünde denemeye başladı. İşte gelecek sürümde karşımıza çıkması beklenen 2 yeni Chrome özelliği.

Chrome'dan Yeni Tüm Çerezleri Engelleme İşlevi

Google, deneysel Canary sürümünde çerezlerle ilgili yeni kontrol seçenekleri sunmaya başladı. Deneysel işlev, Chrome'un Android'e özel 82. sürümünde yer alıyor ve çerez yönetimiyle ilgili iki yeni seçeneği de sunuyor.

Chrome 80'in tüm kararlı sürümleri, çerezleri tüm sitelerde veya üçüncü parti sitelerde engellemenize izin veriyor. Bu sırada üçüncü parti çerezleri engellemenin bazı sitelerin çalışmasını engelleyebileceği de belirtiliyor.

Chrome Canary'ye eklenen işlevlerden biri, sitelerin gizli modda çerez yazıp okumasına engel olmaya yarıyor. Diğer işlev ise tüm çerezleri engellemenizi sağlıyor, ancak bu çoğu web sitesinde deneyimi olumsuz etkileyeceğinden önerilmiyor.

Canary'de bulunan yeni çerez arayüzünü etkinleştirmek için chrome://flags sayfasında "enable improved cookie controls in UI in incognito mode" seçeneğini bulup etkinleştirmeniz gerekiyor. Aynı seçenek Chrome'un menüsünde de bulunuyor, ancak henüz çalışmadığı söyleniyor.

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