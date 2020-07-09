Google Çin'den çekildi! Isolated Region bulut projesi kapatıldı

Google, Çin'de bulut hizmetleri sunma planı olmadığını söyleyerek Çin'den çekildiğini açıkladı.

Google Çin'den çekildi!

Google çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Isolated Region" adlı bulut projesini kapattığını ve Çin'de bulut platformunu sunmayacağını belirtti.

Isolated Region Projesi Rafa Kaldırıldı

Bloomberg News'in haberine göre, iki Google çalışanından alınan bilgilere göre Google, Mayıs ayında kısmen jeopolitik gerilimler ve salgın nedeniyle Çin'deki ve diğer siyasi açıdan hassas ülkelerde projeyi rafa kaldırdı.

Google Çin'de Bulut Platformu Hizmeti Sunmayacak

Ancak arama motoru devi, projenin kapatılmasının bu iki nedenden dolayı olmadığını, ancak Çin'de bulut platformu hizmetleri sunmayacağını belirtti.

Bir şirket sözcüsü, "Isolated Region" projesinin, bulut teknolojisinin benimsenmesiyle ilgili gereksinimleri ele almak için şirket tarafından denene yollardan sadece biri olduğunu söyledi.

Proje, dünya çapındaki müşterilere ve kamu kurumlarına bulut hizmetleri sağlamayı amaçlıyor.

 

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