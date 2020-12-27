Google da, Ön Kamerayı Ekranın Altına Tamamen Gömmenin Peşinde

Çoğu akıllı telefon üreticisi şu anda ön kamerayı ekrandan tamamen kaldırma planları yapıyor. Google da bunlardan birisi. Pixel 6 akıllı telefonunda, kamerayı tamamen ekranın altına entegre etmenin hesaplarını yapan Google, bununla ilgili bir patent de almış.
Yayınlanan patent örneğine göre Google, Pixel 6'da tamamen kamerasız, yekpare bir ekran tasarlanamyı planlıyor. Ön kamerayı tamamen ekran altına entegre etme düşüncesinde olan Google'ın bunu nasıl yapacağı şimdilik tam olarak bilinmezken, eğer olur da bunu başarırsa, Pixel 5'e göre önemli bir yükseltme yapacağı aşikar. Sadece Pixel 5'e göre değil, elbette diğer akıllı telefonlara göre de önemli bir başarı sağlanacak.
Dediğimiz gibi bu konuda tek çalışan şirket Google değil. Fakat bu konuda liderlik ZTE'nin elinde. Zira ZTE, geçtiğimiz eylül ayında ilk ekran altı ön kameralı ZTE Axon 20 5G modelini tanıtmıştı. Eğer kaçırdıysanız, ZTE Axon 20 5G hakkındaki bilgileri paylaştığımız yazımıza göz atabilirsiniz.
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