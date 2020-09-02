Ekran Altı Kameralı ZTE Axon 20 5G Tanıtıldı

ZTE'nin yeni telefonu, ne bir çentik, ne de bir "açılır kamera" ile geliyor. Yeni ZTE Axon 20 5G, bunların yerine ekran altı kamerayı kullanıyor.
6,92 inç FHD+ OLED 20,5:9 ekranla gelen cihaz, 10 bit renk derinliğine ve DCI-P3 renk gamına sahip. Bunlara karşın telefonun yüksek tazeleme hızı sunduğuna dair bir işaret yok.
ZTE, ekran altı kameranın üzerinde organik ve inorganik filmin bir karışımından oluşan "özel bir madde" kullandığını söylüyor. Bunların yanında çift kontrollü sürücü ve "benzersiz sürücü devresi" bir arada çalışarak çakışmaları engelliyor. Son olarak ZTE, ekran altı kamerayla çekilen fotoğrafları geliştirmeye yönelik bir algoritma da kullanıyor.
ZTE, kameranın nasıl çalıştığına dair herhangi bir video yayınlamadı. Cihaz 5G destekli Snapdragon 765G ile geldiğinden, performans alanında çok özel bir hız sunmayacağı açık. ZTE'nin basın bültenine göre telefon, 7,98mm kalınlığında olacak (Samsung Galaxy S20 ile neredeyse aynı kalınlıkta). Cihazın arkasında ise 4K kayıt yapabilen 64MP'lik bir kamera bulunuyor.
Telefonu, siyah, mavi, mor ve turuncu renk seçenekleriyle satışa sunulacak.
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