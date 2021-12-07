Google'dan daha güvenli depolama

Google Fotoğraflar'daki yeni Kilitli Klasör özelliği artık daha fazla cihazda kullanılabilir duruma geliyor. Bu da Android akıllı telefonunuzda depolanan fotoğrafları ve videoları meraklı gözlerden uzak tutmayı çok daha kolay hale getiriyor. Google'ın kendi üretimi Pixel telefonları bu özelliği kullanan ilk cihazlardı ve şimdi neredeyse altı ay sonra nihayet Samsung, OPPO ve OnePlus gibi diğer cihaz üreticilerinin akıllı telefonlarında da kullanılabilir hale geliyor.
Google Fotoğraflar, fotoğraflarınız için bir bulut depolama hizmeti görevi görse de, Kilitli Klasöre taşınan resimlerin artık buluta yedeklenmeyeceğini ve yalnızca akıllı telefonunuzda kullanılabileceğini belirtmekte fayda var. Aynı zamanda, Google fotoğrafları kaldırırsanız veya uygulama verilerini temizlerseniz, Kilitli Klasörünüzdeki tüm öğeler de siliniyor.
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