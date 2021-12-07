Google'dan daha güvenli depolama

Google, özel fotoğraflarınızı ve videolarınızı depolamak için Android kullanıcılarına daha güvenli bir alan sunmaya başladı!

Google'dan daha güvenli depolama

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