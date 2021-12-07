WhatsApp'ın Kaybolan Mesajları İçin Beklenen İmkan Nihayet Geldi!

Meta, WhatsApp kullanıcılarının artık tüm yeni sohbetlerde kaybolan mesajları varsayılan olarak seçme imkanına sahip olduğunu duyurdu. Ayrıca, kullanıcılar artık iletileri 24 saat veya 90 gün sonra kaybolacak şekilde ayarlayabilecek (daha önce 7 gün seçeneği mevcuttu). Meta, "geçici" mesajlaşmayı daha kolay bir şekilde seçmenize izin vererek, söylenen her şeyin kalıcı bir kaydını tutmayarak WhatsApp konuşmalarını daha güvenilir hale getirmeyi umuyor.
Varsayılan olarak kaybolan mesajlaşma özelliğini açmaya karar verirseniz, sohbet ettiğiniz kişilere mesajların bir süre sonra kaybolacağı bildiriliyor. Biriyle sohbet ediyorsanız ve randevu gibi bazı önemli bilgileri kaydetmeniz gerekiyorsa, belirli sohbetlerde kaybolan mesajları devre dışı bırakma seçeneğiniz halen bulunuyor.
Meta, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir yıldan fazla bir süredir aileden ve arkadaşlardan ayrı yaşamak, fiziksel olarak yüz yüze konuşamıyor olmamızın kişisel konuşmalarımızın mahremiyetini feda etmemiz gerektiği anlamına gelmediğini her zamankinden daha net hale getirdi. Uçtan uca şifrelemeyle birlikte kaybolan mesajların, günümüzde özel mesajlaşma servisi olmanın ne demek olduğunu tanımlayan ve bizi kişisel görüşme hissine bir adım daha yaklaştıran iki önemli özellik olduğuna inanıyoruz."
Kaybolan mesajlar fikrinden hoşlanıyorsanız, iPhone veya Android cihazınızda WhatsApp Ayarları'na giderek Hesap > Gizlilik > Varsayılan mesaj zamanlayıcı'ya dokunabilir ve bir süre için seçebilirsiniz.
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