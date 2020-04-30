Google, Deneysel Sosyal Ağı Shoelace'i Kapatacağını Duyurdu

Google'ın geçen senenin ortalarındaki sosyal ağ girişimi Shoelace, deneysel süreci aşamadı ve 12 Mayıs'ta kapanacağını duyurdu. Hizmet, firmanın deneysel işler üreten Area 120 birimi tarafından geliştirilmişti.
Shoelace'i (Türkçesi ayakkabı bağı) ilk ortaya çıktığında yenilikçi olarak değerlendirmek zordu, çünkü Google'ın 2011-2014 arasında yaşayan sosyal platformu Schemer'e oldukça benziyordu. Sadece New York'taki iOS kullanıcılarının faydalanabildiği hizmet, benzer ilgi alanlarını paylaşan kullanıcıları buluşturmayı amaçlıyordu, konsere gitmek isteyen kişiler gibi.
Takımın web sitesindeki açıklamaya göre hizmet, korona virüsünün kurbanı oldu. Area 120'ye göre "küresel bir sağlık krizinin" yaşandığı bir dönemde projeye daha fazla yatırım yapmak, pek doğru görünmüyor. Google'ın Shoelace'i gelecekte yeniden diriltmeye yönelik bir planı yok.
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