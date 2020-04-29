LG'nin Beklenen Yeni Amiral Gemisi Cebi Velvet'in Özellikleri Ortaya Çıktı

LG'nin aşamalı olarak tanıttığı yeni amiral gemisi, 7 Mayıs'ta tamamen ortaya çıkacak. Firma, sabırsızlananlar için yeni bilgiler verirken, telefonun Güney Kore'de 15 Mayıs'ta piyasaya sürüleceğini doğruladı.
6,8 inç "şelale" ekranla gelen LG Velvet, "AI Sound" destekli stereo hoparlörlere sahip olacak. 6,8mm kalınlığındaki cihazın 74,1mm genişliğinde olacağı belirtiliyor. LG'ye göre Velvet'in kavisli ön ve arka camları bir araya gelerek bir bütünlük oluşturuyor.
Arka yüzünde 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 5MP derinlik sensörü sunan LG Velvet'in 'yağmur damlası' kamera tasarımı daha önce de vurgulanmıştı. Yeni "Voice Out Focus" işlevi ise video kaydederken arka plandaki konuşmaları otomatik olarak kaldıracak. Bu noktada kontrol kullanıcıda olacak ve ne kadar arka plan gürültüsüne izin verileceğini kullanıcı belirleyecek. ASMR kayıt işlevi ise iki mikrofonun hassasiyetini en yükseğe çıkarmayı sağlayacak.
Piyasadaki Dual Screen ve Stylus Pen aksesuarlarıyla uyumlu olacağı belirtilen LG Velvet'in diğer teknik özellikleri arasında Snapdragon 765 yonga seti, 5G bağlantısı ve 4.300mAh pil var. Yeni LG'nin renk seçenekleri ise Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green ve Illusion Sunset olacak.
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