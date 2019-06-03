Google Drive Yeni Edge Tarayıcısını Desteklemedi
Chromium tabanlı Edge tarayıcısını desteklemeyen Google servislerinin arasında bir yenisi daha katıldı...
- Doğan Kürşat Aktaş
Son zamanlarda Microsoft'un Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısının Google'ın hizmetleri tarafından "desteklenmeyen tarayıcı" olarak gösterildiğini gördük. Bir süredir Google Meet, yeni Microsoft Edge ile giriş yapan kullanıcıları Chrome veya Firefox'u indirmeleri gerektiğini belirten bir mesajla karşılıyor ve YouTube bu tarayıcı üzerinde standart tasarımı yerine eski web sitesi tasarımını görüntülüyordu, ancak bu sorunlar fark edilmelerinin ardından yalnızca bir gün içerisinde düzeltilmişti.
Microsoft'un yeni tarayıcısnın sorun yaşadığı servislerin arasına Google Drive da katıldı. Hizmeti yeni Edge tarayıcısı üzerinden ziyaret etmek, "Desteklenmeyen bir tarayıcı kullanıyorsunuz. Beklenmeyen bir davranış görürseniz, bunun yerine desteklenen bir tarayıcı kullanmak isteyebilirsiniz." ifadelerini içeren bir mesajın görüntülenmesine yol açıyor.
Doğrusu, bu durumun yaşanması için gerçek bir sebep yok. Yeni Edge, Google'ın kendi tarayıcısı Chrome için kullandığı açık kaynak kodlu Chromium tabanını paylaşıyor. Bu, her iki tarayıcının da tamamen aynı işleme motoruna ve çoğunlukla aynı özelliklere sahip oldukları anlamına gelir.
Diğer Chromium hatalarında olduğu gibi bu durumun da en kısa zamanda düzeltileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Google'ın bu durumu bir kod hatasına bağlaması muhtemel görünüyor. Microsoft'un yeni tarayıcısının genel kullanıcı kitlesine sunulana kadar bu hataların tamamen çözülmesini umuyoruz.
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