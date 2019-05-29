Google'ın "Hatası", Edge'de YouTube'u bozdu!
Chromium tabanlı Edge'i deneyenler, uyumluluk konusunda sorun çekmeyeceklerini sanırken büyük bir şokla karşı karşıya kaldılar!
Microsoft, birkaç hafta önce Chromium tabanlı web tarayıcısı Edge'in geliştirme sürümlerini yayınlamıştı. Bu sırada Google Meet gibi bazı Google hizmetlerinin web tarayıcısıyla uyumlu olmaması, şaşkınlığa neden olmuştu. Şimdi ise Edge'in desteklemediği Google hizmetlerinin arasına YouTube eklendi.
Edge'de YouTube'u ziyaret edenler, sitenin eski sürümüne yönlendiriliyorlar. Yeni tasarımı kullanmak istiyorsanız, YouTube'un gösterdiği mesaja göre Google Chrome'u indirip, kullanmanız gerekiyor.
Sorun Google Meet'te ilk ortaya çıktığında Google, Edge'in henüz resmi olarak yayınlanmadığını söyleyerek kendini savunmuştu. Bu doğru olsa da YouTube şimdiye kadar Edge'de sorunsuz olarak çalışıyordu. Google bu sorunla ilgili yeni yaptığı bir açıklamada durumun bir "bug"dan kaynaklandığını ve onarım için çalıştığını söyledi.
Google'ın Firefox'taki sitelerini "bilerek bozmakla" daha önce suçlandığını biliyoruz ancak bu yeni sorunların kasıtlı olup olmadığına dair bir işaret henüz yok. En azından Google'a göre bu sorunlarda herhangi bir kasıt yok.
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