Google Duplex Nedir; Ne Sunuyor?
Google'ın yeni tanıttığı dijital asistan, dünyanın en insansı ve akıllı chatbot'u olabilir. İşte Duplex ve sundukları!
Google bu yıl gerçekleşen I/O konferansında bir çok yeni projesini tanıttı ve belki de bunlardan en ilginci Google Duplex adlı yapay zekalı dijital asistandı. Örneğin Duplex sizin yerinize telefon aramaları yapabiliyor, ancak sadece numarayı çevirmekten bahsetmiyoruz, Duplex kendi sesi ve aklı ile gerçek insanlarla sohbet edebiliyor.
Duplex'in gösterimini buradan izleyebilirsiniz. Bu tip tanıtım ve gösterimlerin son derece temiz ve titiz şekilde gerçekleştirildiğini bilsek bile, Duplex'in mükemmele yakın insan taklidi performansı yine de kulağa etkileyici geliyor.
Duplex'i tam anlamıyla dijital bir sekreter - bir asistan - olarak düşünün, sizin için sesli veya yazılı görüşmeler yaparak randevu alabilen, programınızı düzenleyen bir yapay zeka.
Google, insan sesini taklit etmekte nasıl bu kadar başarılı olduğunu açıklamaktan ziyade, niye bu kadar gerçekçi bir ses olması gerektiği sorusuna ilginç bir cevap sunuyor; eğer sizi arayan kişinin Terminator olduğunu düşünürseniz, telefonu yüzüne kapama olasılığınız yükselir. Şu an kullanımda olan telesekreterlerin sesinin bir robota ait olduğunu hemen anlayabiliyoruz, ancak Duplex hiç kesintiye uğramadan ve ses tonunda tuhaf kaymalar yaşamadan konuşabiliyor.
Duplex sadece randevu almakla kalmıyor, zamanlama konusunda anlaşma ve uzlaşmaya varabiliyor. Videoda gördüğünüz gibi, eğer kuaför ile programınız uyuşmuyorsa, Duplex konuşarak farklı bir zaman aralığı arayabiliyor, ya da başka bir kuaförün programını arayıp sorabiliyor. Ve Duplex tüm bunları siz kendi işinizi görürken arka planda hallediyor.
Duplex önümüzdeki yaz ayları içerisinde Google Assistant dahilinde açık beta testine başlayacak. Kesin bir tarih verilmemiş olsa da, çok fazla beklemenize gerek olmayacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
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