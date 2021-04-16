Google Earth, Süper Bir Özellik Daha Kazandı: Timelapse Nedir?

Genellikle Haritalar hizmetinin gölgesinde de kalsa, Google Earth yetenekleri ve eğlenceli özellikleri ile Google'ın en iyi hizmetlerinden biri olarak kabul edilebilir. İşte bu eğlenceli özelliklere, şimdi de Timelapse ismi verilen yeni bir özellik daha eklendi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, belli bir bölgenin, 37 yıl içerisinde nasıl değiştiğini, yıl yıl takip ederek görebiliyor.
Timelapse özelliği, tüm Dünya'yı içeriyor. Yani Dünya üzerindeki herhangi bir yeri seçip değişimini izleme şansına sahipsiniz. Bazı bölgelerde ise bu değişim bir video olarak da sunuluyor. Böylece o bölgelerin değişimini video olarak kaydetme imkanına da sahip olabiliyorsunuz.
Timelapse özelliği ile Google, ormanların nasıl yavaş yavaş kasaba ve şehirlere dönüştüğünü veya buzulların nasıl eridiğini görmemizi de sağlıyor. Üstelik bu tip konular hakkında hikayeler anlatan sanal turlar da söz konusu. Ormanlar, enerji, küresel ısınma, kentsel genişleme ve doğal güzelliğe odaklanan beş farklı hikaye bulunuyor. Google, doğadaki değişikliklerin arkasındaki nedenleri anlatmak için Carnegie Melon Üniversitesi'ndeki CREATE Lab ile ortaklık kurmuş durumda.
Google, önümüzdeki 10 yıl boyunca Timelapse özelliğini yeni görüntülerle güncellemeye devam edeceğinin de sözünü veriyor.
Google Earth'ün Timelapse özelliğini denemek için buraya tıklamanız yeterli.
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