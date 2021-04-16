Google Earth, Süper Bir Özellik Daha Kazandı: Timelapse Nedir?

Google, Google Earth hizmetine oldukça etkileyici bir özellik daha ekledi. Timelapse adı verilen bu özelliğin ne olduğunu ve Timelapse'a nasıl ulaşacağınızı haberimizde bulacaksınız...

Google Earth, Süper Bir Özellik: Timelapse

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