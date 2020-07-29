Google'dan "Evden Çalışmaya Devam" Kararı

İnternet devinden evden çalışmaya devam kararı: Google, Koronavirüs salgını nedeniyle, tüm çalışanlarının 2021 yazına kadar evden çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

  • Levent Öztürk
Google, 2021 yazına kadar evde kalın dedi

Koronavirüs salgını ilk ortaya çıktığında Google, hızlı bir şekilde tüm ofislerini kapatmış ve ABD'deki çalışanlarından Nisan ayına kadar evden çalışmalarını istemişti. Daha sonra da bu süre Temmuz ayına uzatılmış ve son olarak da 2020'nin sonuna kadar şeklinde güncellenmişti. Şimdi ise Google, salgın sebebiyle 2021 yazı sonuna kadar, yani 1 yıl daha çalışanlarını evlerinde tutmayı planlıyor.

Kararın, Google'ın 200.000 tam zamanlı ve sözleşmeli çalışanının tamamını etkilemesi bekleniyor. Karar, diğer Google yöneticileri ile geçtiğimiz hafta yapılan firma içi bir görüşme ardından Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai tarafından alındı.

Sundar Pichai, bu uzatma hakkında tüm Google çalışanlarına gönderdiği firma içi bildirimde "Kolay olmadığını biliyorum. Umarım bu, kendiniz ve sevdikleriniz ile ilgilenme ve işiniz arasında önümüzdeki 12 ay boyunca kurmanız gereken dengeyi oluşturmak için gerekli olan esnekliği sunar" dedi.

Evden çalışma süresinin uzatılması sadece ABD'deki Google çalışanları için değil, Dünya genelinde firmanın sahip olduğu diğer ofisler için de geçerli.

Google, 2021 yazı sonuna kadar çalışanlarını evde tutan ilk firmalardan biri. Twitter da çalışanlarının kalıcı olarak evden çalışmalarına izin vererek bu firmalardan bir diğeri oluyor. Facebook gibi diğer pek çok firma ise, en azından şimdilik, çalışanlarının 2020'nin sonunda ofisten çalışmaya geri dönmelerini istiyor.

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Google'dan "Evden Çalışmaya Devam" Kararı

 

 