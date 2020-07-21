Google, Uygulamaya Koyacağı Yeni Koronavirüs Yasaklarını Duyurdu

Google, Koronavirüs hakkındaki internette dolaşan yanlış bilgilere ve şehir efsanelerine karşı yürüttüğü savaşı biraz daha sertleştirecek, yeni kararlarını açıkladı.

  • Levent Öztürk
Google, Koronavirüs savaşını büyütüyor

Google, Koronavirüs ile ilgili internette dolaşan yanlış bilgilere karşı savaşını, salgın hakkındaki yanlış içeriklere yer veren reklamları yasaklayarak büyütüyor. Bunun anlamı da internet sitelerinin ve uygulamaların, artık COVID-19 ile ilgili çürütülmüş komplo teorilerini tanıtan reklamlardan para kazanamayacakları. Bunların arasında virüsün bir Çin laboratuvarında geliştirilmesi, salgının bir "oyun" olduğu ve Bill Gates'in salgının arkasında olduğu gibi içerikler de bulunuyor.

Bloomberg'in söylediğine göre Google, yeni kuralı önümüzdeki aydan itibaren yürürlüğe koyacak. İnternet devi, insan ve makine denetleyicileri kullanarak, kuralı ihlal eden yayımcı ve reklamcıları tespit edecek. Ayrıca bu yeni kararı tekrar ihlal edenlerin reklam platformunu kullanmasını da yasaklanacak. Bir Google sözcüsünün açıkladığı üzere yeni kural, firmanın mucize sağlık tedavileri ve aşı karşıtı fikirleri internette yayanlar gibi zararlı sağlık iddialarına karşı tutumunu geliştirecek.

Google, Nisan ayında yaptığı açıklama ile Koronavirüs hakkında yanlış bilgilerle mücadele etmek ve bu yanlış iddiaların daha fazla yayılmasını engellemek için 6,5 milyon dolar yatırım yaptığını duyurmuştu.

Yalan COVID-19 iddialarına karşı diğer platformlar da kendi çalışmalarını yürütüyor: Apple resmi sağlık kuruluşlarından gelmeyen ve Koronavirüs'le ilgili olan tüm mobil uygulamaları reddediyor, Twitter sahte tedavi iddialarını yayan tweetleri yasaklıyor ve Facebook, COVID-19 bilgi merkezi ile salgın hakkındaki yaygın efsaneleri çürütüyor.

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