İnternet Devi, Koronavirüs Salgını Bitse de Evden Çalışmaya "Devam" Diyecek

Sosyal medya devi Twitter, çalışanlarının, Koronavirüs salgınının sona ermesinden sonra da evden çalışmaya devam etmelerine izin vereceğini duyurdu.

Twitter'dan kalıcı evden çalışma izni

Geçtiğimiz gün çalışanlara gönderilen bir e-posta ile Twitter CEO'su Jack Dorsey, Koronavirüs salgını tehlikesi geride kaldıktan sonra da, çalışanlarının evden çalışmalarına izin vereceğini açıkladı. Ancak sunucu bakımı gibi fiziksel varlık gerektiren bazı işler halen çalışanların ofise gelmesini gerektirecek.

Firmadan bir sözcünün BuzzFeed News'e söylediğine göre Twitter, evden çalışma modeline ilk geçen şirketlerden biri olmalarından beri bu yaklaşımı değerlendirmekte ve düşünmekteydi. Sözcü, firmanın çalışanlarının ve toplumun güvenliğinin her zaman birinci planda tutacaklarını belirtti.

Firma, ABD'de Koronavirüs'ün yayılmaya başlaması ile beraber, Mart ayında ofislerini kapatmıştı. Dorsey, gönderdiği e-postada ofislerin muhtemelen Eylül ayına kadar açılmayacağını ve firmanın o tarihe kadar birkaç istisna hariç olmak üzere iş seyahati düzenlemeyeceğini de belirtti. Ayrıca Twitter, evden çalışmak için gerekli olan ekipmanları almaları için çalışanların ödeneklerini 1.000 dolara çıkarttı.

Benzer bir şekilde Facebook ve Alphabet de çalışanların büyük bir kısmının 2020'nin sonuna kadar evden çalışmalarına izin vereceklerini duyurmuştu. Ancak Twitter'ın "bundan sonra istediğiniz kadar evde kalın" yaklaşımı, teknoloji şirketleri arasında bir ilk olmuş durumda.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
EBA canlı ders nasıl alınır? EBA TV lise, ortaokul, ilkokul frekans bilgileri...
A101 14 Mayıs 2020 aktüel kataloğunda Xiaomi Mi ve Honor cep telefonu sürprizi
La Casa De Papel 5. sezon için yeni gelişme var mı? La Casa De Papel 5. sezon olacak mı?
13 Mayıs 2020 BİM aktüel kataloğunda cep telefonu, hardisk göze çarpıyor
Günün En çok Okunanları
Netflix, "Made in Africa" Adını Verdiği Yeni Özel Bölümünü Kullanıma Sundu
Farelerden Bulaşan Hepatit E Virüsü, Bilim İnsanlarını Korkutuyor
2 Milyon TL Değerindeki Oyun Fonu oFON Yeni Adaylar için 2. Tura Başladı!
Galaxy Note 20 Ultra, Hiç Gerçek Olmayabilir
Trump, Kendisini Analiz Etmesi İçin Geliştirilen Yapay Zekayı da "Bozdu"

 

 