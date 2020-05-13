İnternet Devi, Koronavirüs Salgını Bitse de Evden Çalışmaya "Devam" Diyecek

Geçtiğimiz gün çalışanlara gönderilen bir e-posta ile Twitter CEO'su Jack Dorsey, Koronavirüs salgını tehlikesi geride kaldıktan sonra da, çalışanlarının evden çalışmalarına izin vereceğini açıkladı. Ancak sunucu bakımı gibi fiziksel varlık gerektiren bazı işler halen çalışanların ofise gelmesini gerektirecek.
Firmadan bir sözcünün BuzzFeed News'e söylediğine göre Twitter, evden çalışma modeline ilk geçen şirketlerden biri olmalarından beri bu yaklaşımı değerlendirmekte ve düşünmekteydi. Sözcü, firmanın çalışanlarının ve toplumun güvenliğinin her zaman birinci planda tutacaklarını belirtti.
Firma, ABD'de Koronavirüs'ün yayılmaya başlaması ile beraber, Mart ayında ofislerini kapatmıştı. Dorsey, gönderdiği e-postada ofislerin muhtemelen Eylül ayına kadar açılmayacağını ve firmanın o tarihe kadar birkaç istisna hariç olmak üzere iş seyahati düzenlemeyeceğini de belirtti. Ayrıca Twitter, evden çalışmak için gerekli olan ekipmanları almaları için çalışanların ödeneklerini 1.000 dolara çıkarttı.
Benzer bir şekilde Facebook ve Alphabet de çalışanların büyük bir kısmının 2020'nin sonuna kadar evden çalışmalarına izin vereceklerini duyurmuştu. Ancak Twitter'ın "bundan sonra istediğiniz kadar evde kalın" yaklaşımı, teknoloji şirketleri arasında bir ilk olmuş durumda.
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