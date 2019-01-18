Google, Fossil Group ile bir anlaşma yaptı..
Google, Fossil Group ile bir anlaşmaya yaparak hem bir fikri mülkiyet hakkını hem de araştırmacıları aldı...
- Levent Öztürk
Eğer Google'ın kendini giyilebilir teknoloji ürünlerine adadığına dair daha fazla kanıta ihtiyacınız varsa, teknoloji devi Fossil Group'a firmanın geliştirmekte olduğu belirtilmeyen bir akıllı saat fikri mülkiyeti (IP) için yaklaşık olarak 40 milyon dolar ödedi.
Anlaşmanın bir parçası olarak Fossil Group'un teknolojiyi destekleyen Ar&Ge ekibi Google'a katılacak. Ancak yapılan basın açıklamasında belirtildiği üzere Google tüm Ar&Ge ekibini kendi bünyesine katmayacak ve Fossil 200 Ar&Ge çalışanını kendi bünyesinde tutmaya devam edecek.
TechRadar'ın Google ile iletişimine göre firma detaylı bir açıklama yapmasa da bu satın alımın, giyilebilir alanına bir bütün olarak yardımcı olması bekleniyor. Bir Fossil Group sözcüsünün söylediğine göre de teknoloji, şu anda piyasada var olan herhangi bir Fossil akıllı saat ile ilgili değil.
Kısacası şu anda bildiğimiz tek şey, Google ve Fossil Group'un yeni bir ürün formunda bu yeni teknoloji geliştirmek için koordine olacakları.
Fossil Group Kıdemli Yardımcı Başkanı Greg McKelvey'nin Tom's Guide'a söylediğine göre yaptıkları şey, henüz piyasada olmayan yeni bir ürün kategorisi üzerinde çalışmak.
Ancak bu teknoloji, Fossil'in birkaç yıl önce yaptığı bir satın alım üzerine kurulmuş olabilir.
McKelvey Wareable sitesi ile yaptığı bir başka görüşmede bu anlaşmanın "yeni piyasaya ulaşmamış yeni bir ürün inovasyonuna" öncü olacağını söyledi.
McKelvey'nin söylediğine göre bu yeni ürün hattı, Fossil'in 2015 yılında Misfit'i 260 milyon dolara satın alması ile elde ettiği ve geliştirdiği bir teknolojiyi temel alıyor. Misfit, güzel gözüken ve eşssiz tasarıma sahip fitness takipçileri ve akıllı saatleri ile tanınıyor. Örneğin Shine 2 ürünü, bilekliğinden ayrılarak kıyafetleriniz üzerindeki herhangi bir yere asılabilme özelliğine sahipti.
Fossil Group, yeni teknolojiyi pek çok farklı dalda pek birden fazla cihaz ile sunmayı planlıyor. Görünene göre Fossil, yeni teknolojinin genel olarak Wear OS ürün topluluğuna açılmasından önce ilk örneklerini sunma imkanına sahip olacak.
Google ve Fossil arasındaki anlaşmanın, bu ayın içerisinde tamamlanması bekleniyor...
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